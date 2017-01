Feuerwehr Weißwasser rückt öfter aus Durchwachsene Jahresbilanz 2016: Mehr Einsätze, bessere Technik, aber weniger Einsatzkräfte als noch ein Jahr zuvor.

Der Einsatz bei einem Unfall am 12. März war der schwierigste für die Kameraden der Feuerwehr Weißwasser im vergangenen Jahr. © xcitepress

Als das Auto auf die Gegenfahrbahn geschleudert wird, kollidiert es mit zwei weiteren Fahrzeugen. Die Kraft des Aufpralls ist enorm. Für Gerd Preußing, Stadtwehrleiter der Feuerwehr Weißwasser, ist der Einsatz im März 2016 an der B 115 auf Höhe des Truppenübungsplatzes der schwierigste der vergangenen zwölf Monate: Zwei Personen werden eingeklemmt und mit schweren, eine mit leichten Verletzungen in ein Klinikum eingewiesen. Auslöser des schweren Verkehrsunfalls: ein Wildschwein.

In seiner Jahresbilanz verzeichnet Preußing bei Verkehrsunfällen nach 2015 erneut eine deutliche Steigerung. Seine Beurteilung macht er nicht allein an Zahlen, sondern vor allem an der Schwere der Unfälle fest. Häufig sind es eingeklemmte Personen, die Hilfe brauchen. So in der Berliner Straße – ebenfalls im März, auf der S 126 an der Einfahrt zum Kiez am Braunsteich im April, auf der B 156 Richtung Boxberg im Oktober oder am 26. Dezember in Richtung Gablenz.

Die Rettung von Menschenleben gehört zu den wichtigsten Aufgaben der Feuerwehr. 2016 konnten 41 Personen aus misslichen Lagen befreit werden. Achtmal kam jede Hilfe zu spät. Nicht immer sind es Unfälle, aber doch Notlagen. Technische Hilfeleistung heißt das im Feuerwehrjargon. 151 Mal rückten die Kameraden im vergangenen Jahr aus diesem Grund aus. Die meisten Einsätze waren zur Rettung von Menschen aus Notlagen erforderlich.

Die Einsatzstatistik nennt Türnotöffnungen, Fahrstuhlbefreiungen und die Rettung von Personen aus dem Wasser. Im April forderte die Polizei Amtshilfe von der Feuerwehr, als es darum ging, die Fesseln von zwei Personen zu lösen, die sich im Tagebau Nochten an einer Förderbrücke festgekettet hatten. Im Juni galt es einen Straßeneinbruch in der Wolfgangstraße abzusichern.

Nicht bei allen Einsätzen ging es um Leben oder Tod. Im August wurde die Hilfe der Feuerwehr in der Rettungsstelle Weißwasser benötigt. Ein Ring wollte nicht mehr vom Finger. Im November ging eines Tages früh um 3.39 Uhr der Alarm, Stichwort: Elch unter Zug. Vor Ort stellte sich der Elch dann als Rothirsch heraus.

Auch wenn sich das Einsatzspektrum in den letzten Jahren stark gewandelt hat, führt die Feuerwehr ihren Namen nicht umsonst. 41 mal wurden die Weißwasseraner Kameraden zu Bränden gerufen. So begann das Jahr 2016 kurz nach Mitternacht mit einem Balkonbrand in der Karl-Liebknecht-Straße. Technisch machte die Feuerwehr mit der Indienststellung der neuen Drehleiter einen Sprung nach vorn. Verbesserungen ergaben sich auch durch Investitionen in Bekleidung und für weitere Geräte.

Die Zahl der Einsatzkräfte ist weitgehend konstant und doch auch nicht. Ein Widerspruch? Insgesamt zählt die Feuerwehr 50 aktive Kräfte. Aber die Zahl der aktiven Kameraden entspricht nicht eins zu eins der Zahl der Einsatzkräfte. Das sind derzeit 40, und damit sechs weniger als noch 2015. Wo liegen dafür die Gründe? Bei nahezu gleichbleibender Anzahl von aktiven Kameraden müssen mehr der Reserveabteilung zugeordnet werden, also jenen Kameraden, die sich noch in der Ausbildung befinden, aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr für Einsätze zur Verfügung stehen oder die erforderlichen Ausbildungsstunden im letzten Ausbildungsjahr nicht erreicht haben.

Für die Tageseinsatzbereitschaft ergab sich dennoch eine Verbesserung: Ein „Pendlerfeuerwehrmann“ aus Schleife, der bei den Stadtwerken beschäftigt ist, konnte für Weißwasseraner Wehr gewonnen werden. Weitere Entspannung brachte eine Neueinstellung für den Wirtschaftshof.

„Unser Hauptaugenmerk liegt aber nach wie vor auf der Mitgliedergewinnung“, erklärt Gerd Preußing in seiner Rede am Freitagabend. Insgesamt 84 Einsatzkräfte müsste die Stadt Weißwasser nach dem Brandschutzbedarfsplan vorhalten. Gerade einmal die Hälfte ist einsatzbereit. Auch die Altersstruktur ist nicht ganz problemlos. „Wir brauchen ein Umdenken in der Gesellschaft. Feuerwehr ist nicht selbstverständlich“, sagt Gerd Preußing. „Wir sind auch nicht zum Selbstzweck unterwegs.“

