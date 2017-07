Feuerwehr wartet weiter auf Bedarfsplan Welche Feuerwehr in Riesa und Umgebung hat Zukunft? Eigentlich sollten Antworten auf diese Frage schon vorliegen.

Riesas Wehrleiter Egbert Rohloff. © SZ/Archiv

Welche Feuerwehr wird angesichts des zunehmenden Personalmangels noch benötigt, auf welche kann man notfalls verzichten? Fragen wie diese soll der Brandschutzbedarfsplan beantworten. Der sollte ursprünglich schon Anfang des Jahres stehen. Doch es sind noch einige Überarbeitungen notwendig, sagt Riesas Wehrleiter Egbert Rohloff. Das mit Erstellung des Bedarfsplans beauftragte Ingenieurbüro habe zunächst Anfang des Jahres einen Entwurf eingereicht, in den jetzt noch einige Veränderungen eingearbeitet würden. Wann die Lesefassung des Bedarfsplans vorliegt, könne er nicht sagen, so Rohloff.

Riesa arbeitet gemeinsam mit Stauchitz, Strehla und Hirschstein an dem Plan. Für die einzelnen Feuerwehren in diesen Gemeinden sind die Ergebnisse schon deshalb wichtig, weil damit auch die Entscheidung über ihren Fortbestand fallen könnte – und damit auch über die Frage entschieden wird, in welche Wehren die Gemeinden investieren beziehungsweise in welche nicht.

