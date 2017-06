Feuerwehr war rechtzeitig auf der Vogelwiese Am Löscheinsatz beim Brand eines Mehrfamilienhauses gab es einige Kritik. Doch war sie auch berechtigt?

Das Dach des Neubaus nach den Löscharbeiten. Hier hatten Bitumen-Bahnen gebrannt. © Marko Förster

Pirna. Nach Kritik an einem Löscheinsatz der Feuerwehr am 14. Juni auf der Copitzer Vogelwiese hat Gemeindewehrleiter Peter Kammel vor dem Stadtrat die Vorwürfe entkräftet. Die Einsatzkräfte, so seine Aussage, seien weder zu spät am Brandort eingetroffen noch sei die Ausrüstung mangelhaft gewesen. Kritiker hatten der Wehr vorgeworfen, die gesetzlich vorgeschriebene Frist von neun Minuten – vom Alarm bis zum Eintreffen am Ort des Geschehens – überschritten zu haben. Zudem erschien ihnen unklar, warum die Heidenauer statt die Pirnaer Drehleiter zu dem brennenden Haus gerufen wurde.

Laut Kammel wurden die Wehren zu einem „Brand mittel“ gerufen, was kurz darauf zu einem „Brand groß“ hochgestuft wurde. Der Alarm sei 17.47 Uhr eingegangen, 17.53 Uhr seinen die ersten Kameraden der Copitzer Wache vor Ort gewesen. Bezüglich der Drehleiter war nach Aussage von Kammel der Einsatz der Gast-Wehr einem Defekt geschuldet. Bei der Pirnaer Drehleiter hatte sich ein wichtiges Steuerkabel verheddert, sodass sie der Gemeindewehrleiter vorübergehend außer Dienst stellte. „Ein Fahrzeug mit einem solchen Mangel kann ich nicht rausschicken“, sagt Kammel. Da dieser Umstand bekannt war, wurde die nächstgelegene Drehleiter alarmiert, in diesem Fall Heidenau. Laut Kammel sei die Drehleiter sechs Minuten später als die ersten Kameraden auf der Vogelwiese gewesen, sodass rasch eine zweite Löschstrecke aufgebaut werden konnte. 18.18 Uhr war das Feuer gelöscht.

Die Ursache für den Brand ist nach wie vor unklar. Am 14. Juni hatten sich nach 17.30 Uhr auf dem Dach eines im Bau befindlichen Mehrfamilienhauses an der Karl-Büttner-Straße Dämmmaterial, Paletten und Bitumenschweißbahnen entzündet – begünstigt offenbar durch die sengende Nachmittagshitze. Von dem Brandherd stieg eine riesige Rauchsäule auf, die weithin sichtbar war.

