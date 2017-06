Feuerwehr vermisst Die Retter fehlten beim Umzug zum Heidenauer Stadtfest. Das merkten viele. Der Grund hat mit Liebe zu tun.

Ein Stadtfestumzug in Heidenau ohne die Feuerwehr: Viele Jahre unvorstellbar, ist es dieses Jahr passiert. Viele Einwohner merkten es und vermissten die blank geputzten Fahrzeuge und die Retter in ihren schicken Uniformen. Auch Bürgermeister Jürgen Opitz (CDU) war es aufgefallen, und er fragte nach. Doch er bekam keine Begründung, sagte er jetzt im Stadtrat auf Nachfrage. Es sei sehr schade, das Fehlen beim Umzug.

Wehrleiter Frank Queisser mag in der Tat nicht weiter darüber reden. Nur so viel, es habe wohl mit dem Motto des Umzuges zu tun. Nicht so sehr mit dem dieses Jahr – „Schwarz auf weiß steht’s hier geschrieben: Heidenau ist zum Verlieben“ – sondern mit dem vom vergangenen Jahr. Da nämlich feierte die Feuerwehr ihr 140-jähriges Bestehen und hätte das gern im Motto gehabt. Zehn Jahre vorher sei es ja auch gegangen. Das Festkomitee unter Leitung des Heimat- und Kulturvereins aber entschied damals anders. Mit „Im Handwerk ist es wie im Leben – manchmal geht auch was daneben“ hatte man sich dann den Unmut einiger Handwerker zugezogen.

Hinzu kommen noch ein paar andere Unstimmigkeiten, sagt Queisser, die man aber mit dem städtischen Ordnungsamt besprochen habe. Dennoch scheint der Motto-Ärger bei den Feuerwehrleuten tief zu sitzen. Aber nicht so tief, dass sie sich für immer und ewig dem Umzug verschließen.

