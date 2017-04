Feuerwehr-Urgestein wird 90 Joachim Henker feiert heute Geburtstag. Mit Quarkkeulchen und Trabis verbindet er ganz besondere Erinnerungen.

Seit 70 Jahren schlägt Joachim Henkers Herz für die Feuerwehr. Von 1963 bis 1992 war er der Leiter der Schönberger Ortswehr. Am heutigen 11. April feiert er seinen 90. Geburtstag. Er ist immer noch gern der Chef im Haus. © Dietmar Thomas

Joachim Henker und die Feuerwehr – das gehört einfach zusammen. Am heutigen Dienstag wird Jochen, wie er von allen nur gerufen wird, 90 Jahre alt. Und er ist noch sehr auf Zack. Das Umziehen der Feuerwehruniform geht fix. Schließlich war früher bei den Einsätzen auch Eile geboten. Der Elektrikermeister ist am 1. Juli 1947 in die Waldheimer Wehr eingetreten, wechselte 1950 nach Schönberg. „Von 1963 bis 1992 war ich Ortswehrleiter“, sagt er. Henker habe einen wesentlichen Anteil am Erhalt, der Entwicklung und Festigung der Ortsfeuerwehr in Schönberg, meinen langjährige Weggefährten.

In Henkers Amtszeit wurden die Gruppe der Frauenfeuerwehr und die Pionierfeuerwehr gegründet. Viele heute gestandene Feuerwehrkameraden haben es ihm zu verdanken, dass sie nach ihrer ersten Ausbildung in der damalige Pionierfeuerwehr dabei geblieben sind und heute noch der aktiven Ortsfeuerwehr in Schönberg angehören. „Die Pionierfeuerwehr hat meine Frau mit betreut und geleitet. Sie hat sogar ein Theaterstück geschrieben und mit den Kindern aufgeführt“, sagt der rüstige Senior und blickt mit Stolz zu Gudrun Henker. Seit 67 Jahren sind die beiden verheiratet. Mit einer Portion Quarkkeulchen fing alles an. „Bei meinen Eltern im Haus war etwas an der Elektrik kaputt. Er kam, um es zu reparieren, ich habe ihm etwas zu essen gemacht. Joachim war 17, ich 14. Dann haben wir uns beim Tanz in Gebersbach wiedergetroffen und da sind wir uns näher gekommen“, sagt die pensionierte Grundschullehrerin.

Geschicktes Organisationstalent

1950 zogen die beiden nach Schönberg. Im Dorf ist Henker „bekannt wie eine gescheckte Kuh“, sagt die 87-Jährige. Ex-Bürgermeister Steffen Blech ist bei den Henkers – wie so viele Kinder damals auch – ein- und ausgegangen. Eine Ausfahrt mit dem Trabi ist ihm in Erinnerung geblieben: „Wir konnten uns bei Joachim Henker frei bewegen, spielen und Sport treiben. Er hat uns zu Sportveranstaltungen mitgenommen. In seinem Trabant 600 Kombi haben sehr viele Kinder Platz gefunden. Die Ladekapazität wurde weit überschritten.“ Von bis zu 15 Kindern ist die Rede. Auch Henker selbst erinnert sich noch gut an diese Ausfahrt und muss grinsen, wenn er an diese Anekdote zurückdenkt.

Er und seine Frau Gudrun haben zwei Kinder und mittlerweile vier Enkel und zwei Urenkel. Am Wochenende kommen sie zum Feiern. Für heute haben sich unter anderem die Schönberger Kameraden angekündigt. Denn ohne das Engagement von Joachim Henker gäbe es die Wehr vielleicht in dieser Form gar nicht. Unter seiner Leitung als Oberbrandmeister und „mit seinem außergewöhnlichen Organisationstalent wurden mehrere Versammlungsräume in Schönberg für die Wehr und die Dorfgemeinschaft um- und ausgebaut – unter anderem das ehemalige Jugendheim, das ehemalige Gerätehaus, ein Seitengebäude des Bauernhofes in Schönberg Nummer 16“, so Steffen Blech. Die Grundidee für das heutige Dorfgemeinschaftshaus stamme ebenfalls von Henker.

Erfolgreicher Fußballer

Viele Jahre war Henker Stadtverordneter in Waldheim. Dabei hat er sich für die Entwicklung und Verschönerung des Ortsteils Schönberg starkgemacht. „So wurden Dorfstraßen, Wege und Plätze in NAW Arbeit asphaltiert, Dorfteiche geschlämmt, Schlauchtrockentürme gebaut und noch so einiges mehr“, erzählt Ehefrau Gudrun.

Dass „Jochen“ heute noch so fit ist, verdanke er nicht nur seiner Zeit als aktiver Kamerad. Steffen Blech sagt: „In seiner Jugend war er ein begnadetes und allseits bekanntes Fußballtalent in Waldheim und darüber hinaus. Er spielte unter anderem in der ersten Mannschaft von Chemie Waldheim, die 1953 in die Bezirksklasse aufgestiegen ist.“ Sogar Kreismeister sind sie mal geworden, ergänzt Joachim Henker. Mittlerweile zieht es ihn zum Handball. Aber nur zum Zuschauen. „Ich brauche den Trubel“, sagt er. Noch bis vor zwei Jahren hat er bei der Vorbereitung des Dorffestes in Schönberg mitgearbeitet. Seine Ehefrau beschreibt ihn als „äußerst geschickt. Er packt auch im Haushalt mit an“. Mit einem Lächeln ergänzt sie: „Und er möchte weiterhin der Chef sein.“

