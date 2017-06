Feuerwehr übt in Rückersdorf Bei einem landkreisübergreifenden Test waren Kameraden aus Rückersdorf, Neustadt sowie Berthelsdorf im Einsatz. Im Ernstfall sind sie auf Hilfe angewiesen.

Die Feuerwehr rückte in voller Montur an. © Rocci Klein

In Rückersdorf bei Neustadt gab es am Montagabend eine landkreisübergreifende Feuerwehrübung. In einer Scheune an der Kirchstraße/Oberdorfstraße sollte ein angenommenes Feuer bekämpft werden. Dazu sollten sich noch Personen im Gebäude befinden. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Rückersdorf, Neustadt sowie Berthelsdorf wurden alarmiert. Beim Eintreffen bauten die Kameraden zwei stabile Wasserversorgungen auf. Zwei Trupps, die mit schwerem Atemschutz ausgerüstet waren, begaben sich in das Innere der Scheune und suchten nach den vermissten Personen. Zusätzlich wurde die Freiwillige Feuerwehr Bischofswerda mit ihrer neuen Drehleiter alarmiert, da das Drehleiterfahrzeug der Feuerwehr aus Neustadt derzeit zu Wartungsarbeiten abgemeldet ist. Über mehrere Schlauchleitungen löschten die Kameraden.

Sollte es bis zum Ende der Wartungsarbeiten der Neustädter Drehleiter zu einem Ernstfall in Rückersdorf, Oberottendorf oder Berthelsdorf kommen, so wird ebenfalls die Bischofswerdaer Drehleiter alarmiert. Für Neustadt und die weitere Umgebung würde die Unterstützung der Sebnitzer Drehleiter in Anspruch genommen werden.

zur Startseite