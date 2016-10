Feuerwehr übt im Görlitzer Polizeirevier Am Freitagmorgen ging es um die besonderen Herausforderungen eines solchen Einsatzes.

Gleich hinter der Feuerwehr haben die Görlitzer Kameraden im Polizeirevier einen Einsatz geübt. © Danilo Dittrich

Görlitz. Feuerwehreinsatz am frühen Morgen am Görlitzer Polizeirevier auf der Gobbinstraße. Nach kurzer Zeit gibt es Entwarnung - es war eine Evakuierungsübung. Die Feuerwehr half, indem sie einen Raum vernebelte und so realistische Bedingungen schuf.

Bei der Übung ging es vor allem darum, einen Einsatz unter den besonderen Bedingungen in einem Polizeirevier zu simulieren. Hier gibt es mehr Sicherheitsvorkehrungen als anderswo, sind Türen und Tore verschlossen, müssen im Ernstfall vielleicht Insassen von Zellen evakuiert werden. All das galt es durchzuspielen. (szo)

