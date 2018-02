Feuerwehr-Studie gemeinsam auswerten

In die Feuerwehren von Bad Gottleuba-Berggießhübel müssten rund drei Millionen Euro investiert werden. Das ergab eine Studie, welche die Ausstattung und Arbeit der Feuerwehren analysierte. Diese Studie soll nun mit Stadträten, Feuerwehren und Wehrleitern ausgewertet werden, schlägt CDU-Fraktionsvorsitzender Jens Klotzsche vor. Bürgermeister Thomas Mutze (parteilos) will einen Termin vorschlagen, wenn der Preis für die Drehleiter steht. Die will man von Freital kaufen. (SZ/sab)

