Feuerwehr spendiert Würste Kameraden und Neukircher sind am Freitag zum netten Abend geladen. Und die Küche daheim darf mal kalt bleiben.

Wenn sich die Neukircher und ihre Gäste mal nicht selbst um ihr Abendbrot kümmern müssen, ist geselliger Vereinsabend beim Förderverein der Feuerwehr. Zum Treffen am Freitag werden Bockwüste, Kamenzer oder Knoblauchwürste warm gemacht und zu frischen Brötchen und Getränken gereicht. Feuerwehrleute mit ihren Familien sind dazu willkommen und jeder andere, der dazu Lust hat. „Unsere Vereinsabende sind als lockere Zusammenkünfte gedacht“, sagt der Vereinsvorsitzende Andreas Gries auf Anfrage. „Einfach mal abschalten, die Seele baumeln lassen und miteinander ins Gespräch kommen, sind da möglich.“ Der Vereinsabend beginnt an diesem Freitag um 19 Uhr und endet gegen Mitternacht in der Feuerwache. Seit etwa zehn Jahren lädt der Förderverein zu den Treffen ein.

Die Leute des Fördervereins – darunter auch aktive Mitglieder der Feuerwehr und Ehefrauen der Kameraden – unterstützen die Arbeit der Neukircher Feuerwehr, wo sie nur können. „Wir kümmern uns zum Beispiel darum, dass die Feuerwehrleute während langer Einsätze etwas zu essen bekommen“, sagt Andreas Gries. Und so stehen sie bei Notfällen eben auch mal mitten in der Nacht auf, um sich in die Küche im Gerätehaus zu stellen. „Und natürlich liegt uns die Erhaltung und die Pflege der historischen Feuerwehrtechnik am Herzen“, sagt Andreas Gries. Gemeinsam kümmern sie sich um ein altes Fahrzeug aus dem Jahr 1958 und die Handdruckspritze aus dem 1900. Und wenn für die Feuerwehr mal wieder irgendwo Geld benötigt wird, kümmert sich der Förderverein auch darum, welches zu beschaffen.

