Feuerwehr spendet für Kirche Der Röhrsdorfer Pfarrer hatte das neue Fahrzeug gesegnet. Jetzt revanchierten sich die Retter.

Die Feuerwehr spendiert für die Renovierung der Kirche Röhrsdorf 120 Euro. © Kristin Richter

Nicht alle Feuerwehrleute sind gläubig, an Sankt Florian aber glauben sie alle. Er ist einer der populärsten katholischen Heiligen und gilt als Schutzpatron der Feuerwehr. Die Röhrsdorfer Kirche ist zwar keine katholische, Feuerwehrleute und Kirche fühlen sich aber trotzdem verbunden.

Zur Übergabe des Löschfahrzeuges im September 2009 ließen die Kameraden das Fahrzeug vom damaligen Pfarrer segnen. Nun übergaben die Feuerwehrleute der jetzigen Pfarrerin für die Renovierung der Röhrsdorfer Kirche 120 Euro. „Wir erhalten für jeden gefahrenen Einsatz eine Aufwandsentschädigung. Davon wurde das Geld gespendet“, sagt Karsten Hose, Wehrleiter der Feuerwehr Borthen-Röhrsdorf.

Zur Übergabe der Geldspende diese Woche informierte die Pfarrerin die Feuerwehrleute über den aktuellen Stand der Arbeiten. Bis zu vier Restauratoren werden in den nächsten Monaten in der Kirche tätig sein, um ihr den alten Charme wiederzugeben. Kirchenschiff, Altar und Wände erhalten ihre historische Farbe zurück. Dafür wurde das Innere komplett eingerüstet. Am ersten Advent soll die 1748/49 gebaute Kirche nach der jetzigen Sanierung wieder öffnen. (SZ/sab)

