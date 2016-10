Feuerwehr simuliert Brände Die Neustädter Einsatzkräfte haben einen Übungscontainer bekommen. Ab November wird’s dort heiß.

© Marko Förster

Um noch besser auf den Ernstfall vorbereitet zu sein, können die Einsatzkräfte der Neustädter Feuerwehr künftig unter authentischen Bedingungen trainieren. Sie haben sich dafür einen sogenannten Feststoffbrandübungscontainer organisiert. Dieser gleicht optisch einem Schiffscontainer. In ihm steckt jedoch mehr. In dem Container können klassische Wohnungsbrände simuliert werden. In solch einem Fall müssen die Retter mit Atemschutzgeräten losziehen. Wie sie mit der Technik am besten umgehen, können sie in dem brennenden Container üben.

Die Neustädter Ortswehren haben sich schon seit Längerem solch einen Container gewünscht, um Brände und damit Einsätze unter realen Bedingungen zu simulieren. Bei einem Besuch in Niedersachsen konnten sich die Retter kürzlich solch einen gebrauchten Feststoffbrandübungscontainer ansehen. Er stand zum Verkauf. Die Stadt Neustadt nutzte die Chance und kaufte den Behälter. Er soll nun auf dem Gelände des städtischen Bauhofs in Niederottendorf aufgestellt werden. Der Lagerplatz wird zu einem kleinen Übungsgelände umfunktioniert. Dieser soll als Ausbildungsstandort für die technische Hilfeleistung genutzt werden. Die Gemeindewehrleitung hat bereits ein entsprechendes Übungskonzept erstellt, teilt die Stadtverwaltung Neustadt mit. Ab November sollen die Einsatzkräfte der verschiedenen Ortswehren in Niederottendorf ausgebildet werden. Langfristig sucht die Kommune jedoch nach einem neuen Standort. Das Bauhofgelände in Niederottendorf soll nur übergangsweise genutzt werden. Denn dieses hätte nur eine schmale Zufahrt. Außerdem würden Parkplätze fehlen. Deshalb wird nach einem besseren Standort gesucht.

zur Startseite