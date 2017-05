Feuerwehr setzt auf neue Technik Die Wehren in Schönteichen haben nicht genügend Löschwasser. Die Kameraden in Brauna versuchen, sich zu helfen.

Die mobile Staustelle und der Flachsauger im Praxistest im Schwosdorfer Wasser in Brauna. © Feuerwehr Brauna

Die Versuche waren vielversprechend. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Brauna haben Anfang April einen Flachsauger und zwei verschiedene mobile Staustellen im flachen Schwosdorfer Wasser in Brauna und Schwosdorf getestet. Das Gerät schaffte es tatsächlich, selbst bei einem Wasserstand von nur fünf Zentimetern, Löschwasser aus dem Bach zu pumpen. Das ist mit einer normalen Saugvorrichtung und dem entsprechenden Schutzkorb nicht möglich. Die mobilen Staustellen konnten das Ergebnis noch verbessern, wenn auch mit einer Zeitverzögerung, weil das Löschwasser natürlich erst auf diese Art und Weise angestaut werden musste.

Der stellvertretende Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr in Brauna, Felix Menschner, ist trotzdem sehr zufrieden mit dem Praxistest. Er weiß aber auch, dass das große Problem der mangelhaften Löschwasserversorgung in den meisten Dörfern der Gemeinde Schönteichen allein damit nicht gelöst werden kann. „Wir glauben aber, dass sich zeitnah nicht viel am Hydrantennetz der Gemeinde ändern wird“, sagt er. „Die Technik ist deshalb eine Möglichkeit, um erst einmal Wasser zu besorgen, vor allem jetzt, wo die Fischzuchtteiche abgelassen sind.“

Niedriger Wasserdruck ist ein Problem

Die Gemeinde Schönteichen hat schon seit Jahren ein großes Problem mit der Bereitstellung von Löschwasser. Hintergrund ist die Pflicht, dass es im Brandfall im Abstand von höchstens 300 Metern eine Löschwasserentnahmestelle geben muss. Der Druck, der in den meisten Trinkwasserleitungen im Gemeindegebiet anliegt, reicht jedoch nicht zum Löschen großer Brände, wie sie in Schönteichen entstehen können. Viele Ortsteile sind mit großen Gehöften bebaut, die mit den entsprechenden Feuerbrücken im Brandfall mehr als die 800 Liter Wasser pro Minute brauchen, die an kleinen Hydranten anliegen. Der niedrige Wasserdruck kann auch nur zum Teil durch die Löschteiche ausgeglichen werden, die es in Schönteichen gibt.

Der Ingenieur Peter Linke hat in einer Löschwasserkonzeption im Auftrag der Gemeinde erst vor einigen Monaten festgestellt, dass viele Teiche im Gemeindegebiet nicht frostsicher sind. Andere werden zur Fischzucht genutzt und werden deshalb abgelassen. Sie können damit nicht das ganze Jahr über als Löschwasserreservoir dienen, das wird aber vom Gesetzgeber gefordert. Und so kommt es, dass Schönteichen, welches das Wasser durch die Teiche im Gemeindegebiet eigentlich schon im Namen trägt, ein Problem mit fehlendem Wasser zum Löschen von Bränden hat.

Schwosdorfer Wasser nicht immer geeignet

Die Gemeinde kennt das Problem bereits seit Längerem, wenn auch nicht in dem Ausmaß, das die Untersuchung aufgezeigt hat. Sie hat in den vergangenen Jahren immer mal wieder in die Löschwasserversorgung investiert, zum Beispiel mit dem Bau einer Zisterne in Rohrbach oder der Ertüchtigung des Schlossteichs in Brauna als Löschteich. Die Gemeinde ist zudem im Gespräch mit Teichpächtern in Liebenau, um zu erreichen, dass die Fischteiche zu unterschiedlichen Zeiten abgelassen werden. So stände Löschwasser ganzjährig zur Verfügung. Das Schwosdorfer Wasser ist aber, Experten zufolge, nur zeitweise geeignet, weil der Bachlauf in heißen Sommern auch ab und zu trocken bleibt.

Die Feuerwehr Brauna ist trotzdem froh, dass der Flachsauger und die Staustelle in diesem Jahr noch angeschafft werden sollen. Sie hat mit der Übung zudem herausgefunden, welche Staustelle für ihre Belange geeignet wäre und damit angeschafft werden müsste. 23 100 Euro stehen für Feuerwehrausrüstung in Schönteichen in diesem Jahr zur Verfügung. Ein kleiner Teil davon ist für die Technik für Brauna eingeplant. „Sobald der Zuwendungsbescheid für die Gemeinde Schönteichen - Fachförderung Brandschutz eintrifft, beginnen die Ausschreibungen“, sagt Stadtsprecher Thomas Käppler.

zur Startseite