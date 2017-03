Feuerwehr rückte zu 15 Einsätzen aus Zur Jahreshauptversammlung zog der Elstraer Ortswehrleiter Sven Buhrig eine positive Bilanz. Auch in punkto Tageseinsatzbereitschaft.

Zur Jahreshauptversammlung wurde auch die Wehrleitung gewählt. Wehrleiter Sven Buhrig und sein Stellvertreter Frank Frodl erhielte erneut das Vertrauen der Kameraden. © Privat

Verkehrsunfälle haben vielerorts die Brände längst vom Platz eins der Einsatzstatistik der Feuerwehr verdrängt. Das ist auch bei der Ortswehr Elstra nicht anders. Das macht die Einsatzstatistik des vergangenen Jahren deutlich. Insgesamt 15 Mal mussten die Kameraden ausrücken – genauso oft, wie das Jahr zuvor. Allerdings, seien die sonst üblichen Unwetter-Einsätze im Herbst und Winter, wie beispielsweise Sturmschadenbeseitigungen diesmal weitestgehend ausgeblieben, resümierte Ortswehrleiter Sven Buhrig. Dreimal wurde die Elstraer Wehr gerufen, um Feuer zu löschen. In vier Fällen mussten die Kameraden technische Hilfe nach Verkehrsunfällen leisten, einmal eine Tür öffnen. Auch vier witterungsbedingte Einsätze sind in der Statistik zu finden und auch wegen drei Fehlalarmen musste die Wehr voriges Jahr ausrücken. Außerdem absolvierten die Elstraer gemeinsam mit allen anderen Wehren der Stadt eine Übung an der Grundschule Elstra.

Dabei konnte seine Wehr bei allen Einsätzen, zu denen sie während der üblichen Arbeitszeiten gerufen wurden, die volle Einsatzbereitschaft herstellen und mit jeweils neun Kameraden – also in Gruppenstärke – ausrücken, obwohl die Elstraer eigentlich nur eine Staffel, also sechs Feuerwehrleute, zugesichert haben, lobte der Feuerwehrchef. Das sei auch den Mitarbeitern des Bauhofes zu verdanken. Und auch in punkto Durchschnittsalter hat die Elstraer Wehr mit rund 39 Jahren derzeit keine Sorgen. Zumal es auch eine aktive Jugendwehr gibt, die Nachwuchs für die Aktiven heranzieht. Aber auch aktive „Alte“ gehören in Elstra dazu. Frank Rachel und Achim Hesse bekamen dieser Tage Ehrenkreuze für 40 Jahre Dienst in der Feuerwehr.

Die Ortswehr beteiligte sich im vergangenen Jahr auch wieder am kulturellen Leben in der Stadt. Das Maibaumstellen ist Tradition, aber auch am Martinsumzug der Kirche. Die Kameraden wirken aktiv am Lebendigen Adventskalender und am Weihnachtsmarkt mit. Höhepunkt des Veranstaltungsjahres waren aber natürlich die Feierlichkeiten zum 140-jährigen Bestehen im Juni. Durch die Mithilfe vieler Helfer und Sponsoren sowie die Unterstützung der Stadt sei das Fest ein sehr großer Erfolg geworden, betonte Sven Buhrig. Besonders lobte er die offene und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister und der Verwaltung im vorigen Jahr. „Hier finden wir immer ein offenes Ohr und Anerkennung für unser Engagement.“

zur Startseite