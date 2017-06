Feuerwehr rückt wegen Schlammwelle aus Auf dem Hirschfelder Nordpol hat die dreckige Brühe Gullys verstopft – nicht zum ersten Mal.

Schlammlawine auf dem Hirschfelder Nordpol © Traudel Teichmann

Hirschfelde. Nach einem heftigen Regenguss hat sich am späten Dienstagnachmittag auf mehreren Straßen auf dem Hirschfelder Nordpol Schotter und Schlamm breitgemacht. Betroffen seien die Clara-Zetkin-, Karl-Liebknecht-, Dr.-Külz- und August-Bebel-Straße gewesen, wie Zittaus Feuerwehrchef Uwe Kahlert auf SZ-Anfrage erklärt.

Die Schlammwelle hat sich von den angrenzenden Feldern kommend über die Straßen ergossen. Weil die Gullys verstopft waren, konnte die dreckige Brühe nicht ablaufen. „Die Kameraden haben erst mal die Gullys freigelegt“, sagt Kahlert. Insgesamt 14 Mitglieder der Ortsfeuerwehr Hirschfelde waren im Einsatz. Nach gut drei Stunden konnten sie wieder abrücken und den Einsatz beenden.

Auf dem Nordpol in Hirschfelde haben in den vergangenen Jahren immer wieder Schlammwellen Wege und Straßen verschmutzt. Eine Ursache seien die fehlenden Randfurchen an den Feldern. Früher gab es sie, und so konnte dort das Wasser aufgefangen werden. Heute werden die Felder bis an den Rand bestellt, und das Wasser kann ungehindert die Straßen und Wege hinunterlaufen, kritisiert Hirschfeldes Ortsbürgermeister Bernd Müller. (SZ/jl)

