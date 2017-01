Feuerwehr rückt wegen Dampf aus Mit vier Fahrzeugen eilten die Kameraden am Freitagmittag zur Seniorenresidenz in Moritzburg. Zum Glück brannte nichts.

Wasserdampf war aus einem altersbedingten Leck an einem Heizungsrohr ausgewichen und hatte den Brandmelder ausgelöst. © Symbolbild/dpa

Schrecksekunden am Freitag kurz vor 11 Uhr in Moritzburg. In der Seniorenresidenz Haus Friedensort des Moritzburger Diakonenhauses löst die elektronische Brandmeldeanlage Alarm aus. Die 72 Bewohner bekommen davon nichts mit, denn das Signal geht ins Schwesternzimmer. Und natürlich zur Feuerwehrleitstelle. Dies alarmiert umgehend die für den Brandfall in diesem Gebäude festgelegten Feuerwehren.

Heimleiter Michael Kahle weiß da schon, dass es zum Glück nicht brennt. Doch die Feuerwehren lassen sich nicht mehr aufhalten. Vier Fahrzeug treffen kurze Zeit später am vermeintlichen Brandort ein. Die Kameraden sind aus Moritzburg, Reichenberg, Boxdorf und Friedewald zu Hilfe geeilt. Diesmal können sie ihre Ausrüstung auf den Fahrzeugen lassen.

Denn Michael Kahle kann sehr schnell erklären, was den Alarm ausgelöst hat. „Wir hatten heute früh ein altersbedingtes Leck an einem Heizungsrohr. Als der Klempner daran gearbeitet hat, ist Wasserdampf entwichen. Der hat den Brandmelder im Flur ausgelöst.“

zur Startseite