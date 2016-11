Feuerwehr rückt vergeblich aus Die Brandmeldeanlagen im Bürgerhaus und Waggonbau Niesky haben Alarm ausgelöst. Doch die Kameraden konnten vor Ort Entwarnung geben.

Ungeplante Gäste beim City-Konzert: Gleich zweimal musste die Feuerwehr im März 2015 zum Bürgerhaus Niesky ausrücken. Es handelte sich jeweils um einen Fehlalarm. © André Schulze

Gleich zwei Fehlalarme hat die Nieskyer Feuerwehr in den vergangenen Stunden abarbeiten müssen. Am Mittwochabend eilten die Kameraden nach der Auslösung einer Brandmeldeanlage kurz vor 23 Uhr zum Nieskyer Waggonbau. Nach einer ersten Lageerkundung konnte hier Entwarnung gegeben werden und die Fahrzeuge wieder in das Depot einkehren. Ein weiterer Einsatz folgte heute Morgen gegen 7 Uhr. Auch hier löste eine Brandmeldeanlage Alarm aus. Die Feuerwehrleute mussten dieses Mal zum Nieskyer Bürgerhaus in der Muskauer Straße ausrücken. Auch hier stellten sie einen Fehlalarm fest – wieder einmal. Schon zum City-Konzert Anfang März 2015 erschienen die Kameraden zweimal vergeblich vor Ort, weil die Brandmeldeanlage keinen Unterschied zwischen Bühnennebel und echtem Rauch machte.

Die Brandmeldeanlagen, kurz BMA genannt, die in vielen Behörden, in Krankenhäusern und Schulen und anderen öffentlichen Gebäuden installiert werden, gibt es auch in der Stadt Niesky zu Genüge. Diese alarmieren frühzeitig und können so Menschenleben retten, sind aber auch störanfällig und lösen immer wieder falsche Alarme aus. Dabei handelt es sich aber in der Regel gar nicht immer um einen echten Fehlalarm wegen eines technischen Defekts. Die Anlagen funktionieren vorschriftsmäßig. Vielmehr wird die BMA getäuscht und ihr ein Brand vorgegaukelt. Tiere etwa können einen Alarm auslösen, aber auch Reinigungsarbeiten sind oft Verursacher von den sogenannten Täuschungsalarmen. (jt)

