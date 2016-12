Feuerwehr rückt in Niesky zum Einsatz aus

Niesky. Am Montag sind die Feuerwehren aus Niesky und See mit insgesamt sechs Fahrzeugen kurz nach zwölf Uhr zu einem Gebäude in Niesky gerufen worden. Dort hatte ein Rauchmelder in der Fritz-Schubert-Straße 13 Feueralarm ausgelöst. Ein Anwohner rief daraufinhin die zentrale Rettungsleitstelle, wie Robin Starke, Dienstgruppenführer Rettungsleitstelle Ostsachsen, auf SZ-Nachfrage bestätigt.

Die Kameraden untersuchten das Gebäude mit Gaswarngerät und Wärmebildkamera. Dabei stellte sich heraus, dass „falscher Alarm“ vorlag, es also keinen Brand gegeben hatte. Die genaue Ursache für den Alarm konnte Starke nicht mit sicherer Wahrscheinlichkeit mitteilen; ein technischer Defekt des Feuermelders sei aber eine mögliche Erklärung.

So fuhren die Feuerwehrleute wieder zurück zur Wache. Um 12.38 Uhr waren die letzten Kameraden wieder dort angekommen. (szo/mrc)

