Feuerwehr rückt in Görlitz zu zwei Bränden aus Eine Gartenlaube brennt bis auf die Grundmauern nieder.

Görlitz. Aus bislang unbekannter Ursache ist es in der Nacht zum Sonntag in Görlitz zu zwei Bränden gekommen. In einem Fall brannte eine Gartenlaube bis auf die Grundmauern nieder. Kurze Zeit später kam es zu einem weiteren Brand an einem Mülltonnenstellplatz. Dort wurden eine Papiertonne sowie umstehende Biotonnen beschädigt.

Nach Angaben eines Sprechers der Polizeidirektion Görlitz ereigneten sich die Vorfälle auf der Friedrich-Engels-Straße beziehungsweise Erich-Weinert-Straße zwischen drei und vier Uhr.

Bei beiden Bränden kam die Feuerwehr zum Einsatz. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Ein Brandursachenermittler wurde angefordert. (szo)

