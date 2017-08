Feuerwehr rückt häufiger aus Wilsdruffs Einsatzkräfte wurden dieses Jahr schon zu weit über 80 Einsätzen gerufen. Vor allem brennt es jetzt öfter.

Wilsdruffs Feuerwehr hat erst im August ein neues Drehleiterfahrzeug in Dienst gestellt. Ganz neu ist das allerdings nicht. © Karl-Ludwig Oberthür

Wilsdruffs Feuerwehrmänner waren im ersten Halbjahr 2017 deutlich mehr im Einsatz als je zuvor. Insgesamt rückten die Kameraden der Stadt- und Ortswehren 81 Mal aus. Ein Anstieg gab es vor allem bei den Bränden. Während die Feuerwehr von Januar bis Juni 2016 nur viermal zum Löschen gerufen wurde, waren im gleichen Zeitraum 2017 dreizehn Brände zu bekämpfen, darunter zwei Großbrände.

An zweiter Stelle stehen die Einsätze wegen ausgelöster Brandmeldeanlagen. Diese sind in der Regel in öffentlichen Gebäuden wie Schulen oder Ämtern, aber auch in Senioreneinrichtungen und größeren Firmengebäuden installiert. Im vergangenen Jahr schlugen solche Brandmeldeanlagen neunmal an.

Allein im ersten Halbjahr 2017 stieg die Zahl auf 16 Mal. Darunter war eine Brandmeldeanlage, die die Einsatzkräfte gleich mehrmals in einer Woche herausklingelte. In den meisten Fällen habe es sich allerdings um Fehlalarme gehandelt, teilte die Wehrleitung mit. Des Weiteren wurden die Kameraden zu Verkehrsunfällen und Einsätzen nach Unwettern gerufen.

Derzeit verrichten in Wilsdruff und allen Ortsteilen 267 Männer und Frauen Dienst in den Freiwilligen Feuerwehren. Sie musten in den ersten sechs Monaten dieses Jahres 2 354 Einsatzstunden leisten. Über Verstärkung würden sie sich daher freuen, heißt es aus der Wehrleitung. (hey)

