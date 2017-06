Feuerwehr rückt erneut zum Brandhaus in Reichenbach aus Am Mittwoch sollen Abrissarbeiten erfolgen, da das Haus direkt an der Straße steht.

Nur noch eine abrissreife Ruine ließen die Flammen übrig. Am Dienstagabend musste die Feuerwehr zum zweiten Mal zum Einsatz. © Constanze Junghanß

Reichenbach. Am Dienstagabend, gegen 18.30 Uhr, hat die Feuerwehr zum zweiten Mal in den Reichenbacher Ortsteil Reißaus ausrücken müssen. Aus dem Haus an der Ampelkreuzung Melauner Straße/Staatsstraße S 111 kamen plötzlich noch einmal größere Qualmwolken.

Rauchschwaden zogen über den Kreuzungsbereich. Meterweit entfernt noch war der Qualm zu riechen. Im Umfeld des Gebäudes waren die Temperaturen auch bedeutend höher, als direkt an der Straße, obwohl keine weiteren Flammen zu sehen waren. Zum Einsatz kamen die Feuerwehren aus Reichenbach, Meuselwitz/Krobnitz und Sohland mit rund 25 Brandbekämpfern. Die aufgekommenen Glutnester wurden erneut gelöscht. Der Verkehr musste während der Löscharbeiten nicht stoppen, sondern konnte die abgesperrte Brandstelle vorsichtig umfahren. Die Feuerwehr sicherte die Kreuzung ab.

Am Mittwoch sollen Abrissarbeiten erfolgen, da das Haus direkt an der Straße steht. Dabei kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Das Objekt eines Privatbesitzers aus Nostitz war bereits in der Nacht vom Montag zum Dienstag dem Feuer zum Opfer gefallen. Jetzt stehen nur noch die Grundmauern, aus denen verkohlte Balken ragen. Dahinter liegen nun Berge von Schutt. Autofahrer hatten für den ersten Einsatz gegen 2.20 Uhr die Feuerwehr alarmiert. Zu retten war nichts mehr. In der Nacht waren mehrere Wehren aus den Landkreisen Görlitz und Bautzen vor Ort, um den Brand zu bekämpfen. Personen kamen nicht zu Schaden.

