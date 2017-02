Feuerwehr rückt 86-mal aus Die meisten Einsätze gab es 2016 wegen Bränden. Auch sonst hatten die Kameraden viel zu tun.

© Uwe Soeder

Die Wilthener Feuerwehr, die aus den Ortswehren Wilthen und Tautewalde besteht, ist im vergangenen Jahr zu 86 Einsätzen ausgerückt. Diese Bilanz zog Gemeindewehrleiter Sven Kunath jetzt bei der Jahreshauptversammlung. Damit ist die Zahl der Einsätze im Vergleich zum Vorjahr fast gleich geblieben; 2015 waren es 91. Der häufigste Anlass fürs Ausrücken waren Brände, gefolgt von technischen Hilfeleistungen, zum Beispiel bei Unfällen.

Von den Wilthener Kameraden wurden letztes Jahr 81 Ausbildungsdienste durchgeführt, von den Tautewälder 61. Hinzu kamen drei Übungen, 20 Brandwachen bei Veranstaltungen sowie der Besuch etlicher Lehrgänge. Für dieses Jahr stehen unter anderem die Wiederinbetriebnahme des Hubsteigers nach dessen Wartung und die Umrüstung der Wilthener Atemschutzgeräte auf Überdrucktechnik an. – Die Feuerwehr Wilthen hat aktuell 56 aktive Kameraden, 21 Mitglieder in der Alters- und Ehrenabteilung, 27 in der Jugendfeuerwehr und acht in der Kinderfeuerwehr. (SZ/ks)

