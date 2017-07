Feuerwehr rückt 24-mal aus Die Kreischaer Kameraden müssen meistens nicht zum Löschen raus. Es gibt andere Gründe.

© Symbolbild: Marko Förster

Die Einsatzkräfte der vier Kreischaer Feuerwehren mussten im ersten Halbjahr 2017 insgesamt 24-mal ausrücken. Demnach hatten es die Kameraden vor allem mit technischen Hilfsleistungen zu tun. 13 solcher Einsätze habe es laut Bürgermeister Frank Schöning (FBK) in den ersten sechs Monaten des Jahres gegeben. Hierbei handelte es sich um einen Wasserschaden, sechs Sturmschäden, vier Autounfälle, einen Ölschaden auf dem Land – und eine Insektenbeseitigung. Am 13. Mai hatte da ein Bienenschwarm im Kreischaer Ortskern für Ärger gesorgt. Darüber hinaus löschten die Helfer einen Kleinbrand und hatten sechs überörtliche Einsätze, so etwa in der Gießerei Schmiedeberg und einer Oelsaer Scheune. Außerdem wurden sie zu einem Brand gerufen, der schon vor ihrer Ankunft gelöscht war. Schließlich hatten es die Feuerwehrleute noch mit drei Brandmeldeanlagen zu tun, die anschlugen. (skl)

