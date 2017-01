Feuerwehr Rosenbach sucht Verstärkung Die Gemeinde Rosenbach hält Ausschau nach Feuerwehr-Nachwuchs. Kinder ab acht Jahren können mitmachen.

Symbolbild: die Feuerwache im Rosenbacher Ortsteil Bischdorf © Matthias Weber

Rosenbach. Gemessen am Altersdurchschnitt seiner Bewohner zählt Rosenbach zu den jüngsten Gemeinden im Landkreis Görlitz. Die örtliche Feuerwehr hofft nun, einige Kinder und Jugendliche für sich begeistern zu können.

Die Jugendfeuerwehr ist nämlich auf der Suche nach Nachwuchs. Das teilt die Gemeinde mit. Mitmachen kann jeder, also Jungen wie auch Mädchen, ab einem Alter von mindestens acht Jahren. Die jungen Feuerwehrleute der Gemeinde treffen sich meistens am Nachmittag eines jeden zweiten Freitags im Monat im Feuerwehrdepot in Herwigsdorf.

Trainiert werden neben kleinen Löscheinsätzen, der Umgang mit Einsatztechnik aber auch Grundlagen bei Erster Hilfe. Interessierte Kinder und Jugendliche können zu einem Schnupperkurs jederzeit bei der Rosenbacher Jugendfeuerwehr vorbeischauen.

jfw.rosenbach112@gmail.com

