Feuerwehr rettet Skiläufer Die ehrenamtlichen Helfer wurden jetzt zu einem außergewöhnlichen Einsatz gerufen.

© Symbolfoto: Uwe Soeder

Skilaufen ist in diesen Tagen vielerorts möglich – auch auf den Wiesen und Feldern rund um Frankenthal. Vor allem die Routen in Richtung Masseneiwald sind gefragt. Dort gab es am Sonntagnachmittag einen Feuerwehreinsatz. Die freiwilligen Helfer eilten einem Skiläufer zu Hilfe.

Ein Mann, der an einer neurologischen Erkrankung leidet, konnte mitten auf einem Feld nicht mehr weiter laufen. Schnelle Hilfe war gefragt, auch angesichts der niedrigen Temperaturen. Die Begleiter des Mannes wussten, dass Wehrleiter Kay Winkler gleich in der Nähe wohnt. Sie informierten ihn. Der trommelte daraufhin seine Mannschaft zusammen. Mit zwei Fahrzeugen rückten sie aus, darunter dem allradgetriebenen ABC-Erkundungsfahrzeug der Frankenthaler Wehr. „Wir haben Schneeketten aufgezogen und konnten so auch auf dem tief verschneiten Weg Richtung Massenei fahren“, sagte Kay Winkler am Dienstag der SZ.

Das letzte Stück zum Verunglückten legten sie mit einer Krankentrage zurück. Die Kameraden wickelten ihn in wärmende Decken ein und brachten ihn nach Hause, wo sich der Mann erholen konnte. „Aufgrund der Vorerkrankung war klar, wie wir ihm am besten helfen konnten“, sagte Kay Winkler.

Der Wehrleiter zeigt Verständnis dafür, wenn auch Menschen mit gewissen gesundheitlichen Einschränkungen diesen tollen Winter fürs Skilaufen nutzen. „Es ist Lebensqualität, die man sich so lange es geht erhalten sollte“, sagte er. (SZ)

zur Startseite