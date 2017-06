Feuerwehr rettet Schwanenfamilie Die Vögel stürzen in eine Art Schacht und können sich nicht aus eigener Kraft befreien.

Zu einer ganz besonderen Tierrettung sind die Waldheimer Feuerwehrkameraden am Mittwoch gerufen worden. „Auf der Lessinginsel war eine Schwanenfamilie in Not geraten“, sagte Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) am Donnerstag. Unweit des alten Amtsgerichts waren die Vögel in eine Art Schacht gestürzt. „Die Jungtiere kamen aus eigener Kraft heraus, die Eltern nicht. Das Männchen hatte sich wohl irgendwo eingeklemmt und musste befreit werden“, schilderte Steffen Ernst den Einsatz. (DA/sol)

