UPDATE Feuerwehr rettet Mann vom Dach Ein Iraker stand zwei Stunden auf dem Gebäude. Er wollte springen. Nun ist er in einer Klinik.

© Symbolfoto: dpa

Ein 21-jähriger Asylbewerber ist am Donnerstag gegen 13 Uhr auf das Dach der Eckart-Schulen an der Rößchengrundstraße in Döbeln gestiegen und drohte herunterzuspringen. „Erst nach zwei Stunden konnte der Iraker von der Feuerwehr unverletzt mit der Drehleiter heruntergeholt werden“, erklärte Steffen Marquardt, Polizeiführer vom Dienst der PD Chemnitz.

Einem Dolmetscher war es zu verdanken, dass der Jugendliche seine Drohung nicht in die Tat umsetzte. Der Mann wurde in eine Klinik eingewiesen. In der Regel werden selbstmordgefährdete Menschen in ein psychiatrisches Fachkrankenhaus gebracht, so Marquardt.

Weshalb der Asylbewerber auf das Dach kletterte und auf diesem herumspazierte, ist unklar. Er soll an einem Berufsvorbereitungskurs teilgenommen haben, sagte Steffen Marquardt. Auf Bildern, die im Internet kursieren, macht er einen verzweifelten Eindruck. (sol)

