Feuerwehr rettet Kind aus Auto Ein einjähriges Kind war am Dienstag in einem überhitzten Auto in Ohorn eingeschlossen.

Feuerwehrleute schlugen die Scheibe des Autos ein. © Rocci Klein

Die Feuerwehren aus Pulsnitz und Ohorn haben am Dienstagnachmittag ein einjähriges Kind aus einem Auto in Ohorn befreit. Die Mutter hatte die Notrufnummer selbst gewählt. Sie hatte das Kind angeschnallt und die Tür des Autos zugeworfen. Weil sich der Schlüssel in dem Wagen befand, verriegelte das Auto von allein und das Kind war eingeschlossen.

Das Auto stand in der Nähe der Kindertagesstätte auf der Schulstraße in Ohorn. Die Feuerwehrleute schlugen die Fahrerscheibe ein und konnten den Wagen so glücklicherweise schnell öffnen und das Kind befreien. Das Kind wurde noch vor Ort ärztlich versorgt, berichten Zeugen. In Ohorn herrschten zur Zeit des Vorfalls 32 Grad im Schatten. Schon deshalb war es gut, dass die Feuerwehr dem Kind und der Mutter so zügig helfen konnte. Die Kameraden wurden 15.30 Uhr alarmiert. (RK)

