Feuerwehr rettet Katze Eine Miez klettert auf ein Dach und kommt allein nicht mehr runter. Auch den Rettern machte sie es anfangs nicht leicht.

zurück Bild 1 von 3 weiter Stundenlang saß die Katze auf dem Dach in der Lessingstraße. © Rocci Klein Stundenlang saß die Katze auf dem Dach in der Lessingstraße.

Die Feuerwehrleute lockten die Miez mit deren Lieblingsspielzeug.

Unten wartete schon die Besitzerin auf die noch recht junge Katze.

Feuerwehreinsatz am Donnerstagvormittag in der Lessingstraße. Hier war eine Katze am Morgen auf ein Dach geklettert und kam allein nicht mehr herunter. Stundenlang wurde versucht, sie herunterzulocken – vergebens. Selbst hinaufzuklettern schied aus, das das Dach zu schräg und die Gefahr des Abrutschens zu groß war. Schließlich wählte man den Notruf der Feuerwehr, die mithilfe der Drehleiter zur Katze hinauffuhr. Die Katze wollte jedoch nicht so recht gerettet werden, ging den First entlang und nahm Abstand. Doch sie hat nicht mit den Tricks der Kameraden gerechnet - die hatten das Lieblingsspielzeug der Miez dabei. Das wirkte: Die Katze sprang zur Spielzeugmaus, und die Kameraden schnappten zu. Am Boden wartete schon die Besitzerin auf die noch recht junge Katze. Die Besitzerin bedankte sich bei den Kameraden, die nach ihrer Rettungstat zurück in das Depot kehrten. (rk)

