Feuerwehr rettet Katze

Feuerwehrleute machen sich an dem Baum zu schaffen.

Tierischer Einsatz für die Kameraden der Feuerwehr von Liebstadt und Großröhrsdorf-Biensdorf am Montagabend: In Liebstadt meldeten Anwohner vom Markt, dass eine Katze auf einem Baum in einem Grundstück saß und laut miaute. Daraufhin rückte die Liebstädter Wehr zum Grundstück an. In einer Fichte in rund sieben Metern Höhe saß die Katze – laut Anwohnern bereits seit zwei Nächten. Die Kameraden versuchten zunächst, über eine Leiter zu dem Tier zu gelangen. Doch der Vierbeiner kletterte den Baum weiter hinauf. Nun saß das Tier in rund 15 Metern Höhe und miaute. Für den Grundstücksbesitzer kam eine Fällung des Nadelbaumes nicht in Betracht. Eine geschützte Weißtanne stand direkt daneben. Da für eine Rettung die Leiter der örtlichen Feuerwehr nun zu kurz war, wurde die Feuerwehr von Großröhrsdorf-Biensdorf mit einer längeren Steckleiter gerufen. An der Fichte wurde ein Seil befestigt und danach der Baum geschüttelt. Dadurch verlor der Stubentiger den Halt und fiel nach unten. Der Vierbeiner landete weich und verschwand augenblicklich spurlos. Damit war der Einsatz für die 20 Feuerwehrleute nach über einer Stunde beendet. Wem die Katze gehört, konnte bislang nicht geklärt werden.

