Feuerwehr rettet hilflosen Schwan Erneut hat sich ein Vogel im Kristýna-See bei Hradek an einem Angelhaken verletzt. Dank schneller Hilfe kann er nun wieder unbeschwert schwimmen.

Ungewöhnlicher Einsatz mit der Zange: Feuerwehrleute befreiten jetzt am Kristýna-See bei Hradek einen in Not geratenen Schwan. Der Vogel hatte Bekanntschaft mit einer Angelschnur und einem Angelhaken gemacht. © Feuerwehr Hradek

Das war Rettung in höchster Not: Eine Spaziergängerin hat am vergangenen Sonnabendnachmittag auf dem Kristýna-See bei Hradek nad Nisou (Grottau) einen hilflos treibenden Schwan entdeckt und umgehend die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte fanden das Tier kurze Zeit später auf der Wasserfläche. Augenscheinlich hatte der Schwan etwas um den Hals geschlungen und benötigte dringend Hilfe. Zum Glück ließ sich der Vogel von den Feuerwehrmännern mit einer Semmel ans Ufer anlocken. „Dort haben wir festgestellt, dass der Schwan eine Angelschnur um den Hals hatte und sogar ein Angelhaken im Schnabel hängt“, erklärt Jaromír Mottl von der Hradeker Feuerwehr.

Die Feuerwehrleute riefen daraufhin bei der Liberecer Station für bedrohte Tiere, der Arche, an. Bevor jedoch von dort ein Tierarzt an den Kristýna-See kommen konnte, hatten es die Feuerwehrleute selbst geschafft, dem Schwan zu helfen: Sie haben dem Vogel vorsichtig den Haken und das Seil mit Zacken entfernt und ihn danach wieder ins Wasser entlassen. Insgesamt waren elf Feuerwehrleute aus Hradek an dem ungewöhnlichen Einsatz beteiligt.

„Am Kristýna-See sind zurzeit etwa sechs Schwäne mit ihren Jungen“, sagt Jaromír Mottl. Der Feuerwehreinsatz vom Sonnabend ist dabei nicht der erste dieser Art. Schon im September hatte sich ein Schwan an einem Angelhaken verletzt. Auch diesem Tier konnte geholfen werden. Die Hradeker Feuerwehr wird außerdem öfter wegen angefrorener Schwäne mobilisiert. „In den Wintermonaten bekommen wir solche Meldungen mehrfach“, sagt Mottl. Manchmal sei es aber auch blinder Alarm. Die Feuerwehrmänner versuchten dann immer, die Schwäne zuerst durch Rufen und mit dem Werfen von Ästen dazu zu bringen, dass sie sich bewegen. Passiert das nicht, beginnt für die Feuerwehrleute der Einsatz. Dabei zeige sich aber oft: Die Schwäne waren zwar auf dem Eis unterwegs, befanden sich aber nicht in einer Notlage, so Mottl. Außer Vögel muss die Feuerwehr oft auch Katzen in Not retten.

Die Freiwillige Feuerwehr in Hradek hat 25 Mitglieder. In diesem Jahr waren sie schon fast 100-mal in Einsatz. Rund ein Drittel der Einsätze passieren direkt in der Stadt. Dreimal hat die tschechische Feuerwehr bisher auf polnischem Gebiet geholfen. Nur ein Fünftel der Einsätze sind Brandeinsätze. Viel öfter muss die Feuerwehr eine technische Hilfe leisten oder bei Autounfällen helfen. Um Nachwuchs muss sich Hradeks Feuerwehr derzeit nicht sorgen: „Wir haben 37 Kinder im Alter von drei bis 15 Jahren in unseren Reihen“, freut sich Jaromír Mottl. Das Interesse der Eltern, ihre Sprösslinge zur Feuerwehr zu schicken, hat zwei Gründe: Die Feuerwehrarbeit ist eine vielseitige Aktivität und kostet im Vergleich zu anderen Freizeitbeschäftigungen fast nichts.

