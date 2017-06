Feuerwehr rettet fünf Personen aus Aufzug Bei dem Einsatz am Wilhelmsplatz in Görlitz war Eile geboten, weil der Sauerstoffgehalt im Lift immer geringer wurde.

Die Feuerwehr hat am Freitagnachmittag vier Erwachsene und ein Kind aus einem steckengebliebenen Fahrstuhl in einem Haus auf dem Wilhelmsplatz in Görlitz gerettet. Wie die Feuerwehr mitteilte, sei bei der Rettungsaktion Eile geboten gewesen, weil der Sauerstoffgehalt im Lift immer geringer wurde.

Um die Menschen in Sicherheit zu bringen, brachen die Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr die Türen des Fahrstuhls mit schwerem Brechwerkzeug auf. So konnten die fünf Personen samt Kinderwagen aus der Notlage befreit werden. Anschließend wurde der Fahrstuhl gesperrt und der zuständige Hausmeisterdienst informiert. Die Berufsfeuerwehr war mit sechs Feuerwehrleuten im Einsatz. (SZ)

