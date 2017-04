Feuerwehr räumt Wald auf Die Jagdpächter und die Kinder der Feuerwehr Cunnersdorf sind eine Kooperation eingegangen. Das Ergebnis passt in 20 Säcke.

Die Jugendfeuerwehr in Cunnersdorf, aktive Feuerwehrleute und Jagdpächter mit ihren Funden am Feuerwehrgerätehaus in Cunnersdorf. © Michael Penner

Die Jugendfeuerwehr Cunnersdorf hat gemeinsam mit den Jagdpächtern und Vertretern der aktiven Feuerwehrleute ein Waldstück in ihrem Heimatort aufgeräumt. „Die Jagdpächter sind auf uns zugekommen und haben uns gefragt, ob wir helfen können“, sagt der Chef der Cunnersdorfer Feuerwehr Michael Penner. Das Waldstück war mit Müll übersät. „Wir haben Kindersitze, Sessel, Metallteile, Reifen, Felgen und sogar Hausmüll gefunden.“ Kaffeebecher, die wahrscheinlich achtlos aus dem Auto geworfen worden waren, waren keine Seltenheit.

Die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen sammelten in ihrem zweistündigen Einsatz Ende März 20 Säcke mit Müll zusammen. „Wir haben uns gern darauf eingelassen, weil die Kinder so auch an das Thema Umwelt herangeführt werden“, sagt der Feuerwehrleiter und Gemeinderat Michael Penner. Die Jugendfeuerwehr in Cunnersdorf ist für die Größe des Ortes relativ mitgliederstark. 26 Feuerwehrleute und Jagdpächter nahmen an der Aktion teil, die einen Vormittag in Anspruch nahm. Die Feuerwehr des Ortes kann sich vorstellen, das zu wiederholen. (SZ/pre)

