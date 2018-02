Feuerwehr probt Eisrettung Bei Dohma wurde am Mittwoch ein winterlicher Einsatz geübt. Der Anlass liegt in diesen kalten Tagen sehr nahe.

Feuerwehrleute üben auf einem zugefrorenen Teich die Rettung einer eingebrochenen Person. © Symbolfoto: Brühl

Dohma. Zu einem besonderen Übungseinsatz sind die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Dohma am Mittwochabend ausgerückt. Geprobt wurde eine Eisrettung, teilt Gemeindewehrleiter Holger Jehmlich mit. Dafür war zuvor ein Loch in einen vereisten Teich bei Bienhof in der Nähe von Bad Gottleuba gesägt worden. Ein Taucher mit entsprechendem Anzug mimte eine eingebrochene Person. Die Kameraden der Feuerwehr „retteten“ ihn mithilfe von Leitern und einem Schlauchboot. Zuvor gab es für sie eine theoretische Einweisung. „Hintergrund ist, dass sich Kinder derzeit oft in Gefahr begeben, wenn sie vereiste Gewässer betreten“, erklärt Jehmlich. Die FFW Dohma hat zurzeit 24 aktive Mitglieder. Vor knapp einem Jahr wurde eine Jugendwehr in Dohma und den Ortsteilen gegründet. Eine Erfolgsgeschichte, denn die meisten der Gründungsmitglieder machen immer noch mit. Es sind 20 Jungen und neun Mädchen, die alle 14 Tage in zwei Gruppen ausgebildet werden. (hui)

