Feuerwehr probt den Aufstand Der über 30 Jahre alte W 50 in Linz ist nicht mehr einsatzbereit. Aber die Gemeinde Schönfeld hat kein Geld.

Ob der W 50 noch mal durch den TÜV kommt? Anton Bauer checkt die Mängel am maroden Linzer Feuerwehrauto. © Kristin Richter

Vor der Novembersitzung des Schönfelder Gemeinderates war Stühle schleppen angesagt. Mehr als 20 Brandschützer enterten das Schlosscafé, um ihren Unmut über die Ausstattung der Linzer Ortsfeuerwehr zu bekunden.

Es ging ihnen vor allem um den alten W 50, mit dem die Kameraden zu ihren Einsätzen fahren. Das Feuerwehrauto, Baujahr 1984, verliert Öl, die Bremsen funktionieren nicht mehr richtig und Ladung lässt sich nicht ordentlich sichern. Außerdem verrußt es beim Ein- und Ausfahren im Gerätehaus die Wände und – schlimmer noch – auch die Einsatzbekleidung der Feuerwehrleute.

Deshalb pochen die Linzer darauf, dass eine Luftabsauganlage eingebaut wird. Und auch mit der Kleidung und Ausrüstung selbst steht es nicht zum Besten. Vieles ist überaltert und eigentlich schon gar nicht mehr zugelassen. „Wenn etwas passiert, müssen dann die Maschinisten und der Wehrleiter ihren Kopf hinhalten“, sagt Feuerwehrmann Daniel Menzel. „Das kann so nicht weitergehen.“

Eigentlich soll die Linzer Feuerwehr schon seit vielen Jahren ein neues Löschfahrzeug bekommen. So steht es zumindest im Brandschutzbedarfsplan der Gemeinde. Dort ist sogar ein LF 20 vorgesehen – mit allen Schikanen wie einem 2 000-Liter-Wassertank und einen Rettungssatz mit Schere und Spreizer. Die Linzer betreuen immerhin einen Abschnitt der A 13 mit, und da kann so etwas schnell einmal gebraucht werden. Allein ein Löschfahrzeug dieses Typs kostet fast eine halbe Million Euro, und das kann sich die Gemeinde Schönfeld nicht leisten. Deshalb wurde das lange versprochene Feuerwehrauto nicht mit in den Entwurf des Doppelhaushalts 2018/19 aufgenommen. Das brachte nun das Fass zum Überlaufen. Allerdings stellte sich am Montagabend schnell heraus, dass die Brandschützer über die finanzielle Situation ihrer Gemeinde nicht so recht im Bilde sind. Warum die Kommune Geld für den Breitbandausbau, aber nicht für die Feuerwehr habe, wurde da zum Beispiel gefragt. Kämmerin Evelyn Ekelmann klärte die Kameraden auf, dass gerade mal 10 000 Euro an Eigenmitteln für das schnellere Internet eingeplant seien. Was darüber hinaus gebraucht werde, seien zweckgebundene Fördermittel, wie etwa auch für die 120 000 Euro teure Kita-Sanierung. Ansonsten stehe die Kommune finanziell mit dem Rücken zur Wand. Es sei schon schwer genug, überhaupt einen ausgeglichenen Haushalt hinzubekommen.

Freistaat hält Feuerwehren kurz

Siegmar Dörschel von der Bürgerinitiative „Für unsere Gemeinde“ brachte einen Vorschlag ins Spiel, den er schon vor Jahren in Sachen Feuerwehrausstattung gemacht hatte. Die Linzer brauchten doch nicht wirklich ein so großes Fahrzeug, so das Ratsmitglied. Sie könnten auch gut mit einem kleineren Tanklöschfahrzeug leben. Das koste mit 160 000 Euro nur ein Drittel des geplanten Löschgruppenfahrzeugs. Da in dieser Klasse sogar noch preiswertere Fahrzeuge am Markt sind, könnte die Anschaffung – den derzeitigen Förderfestbetrag vorausgesetzt – sogar in den Bereich des Möglichen rücken.

Der Schuldige an der verfahrenen Situation war schnell ausgemacht: der Freistaat, der seine Feuerwehren seit Jahren finanziell kurz hält. Er hoffe immer noch, warf Bürgermeister Hans-Joachim Weigel ein, dass die Sachsen-CDU die richtigen Lehren aus dem verheerenden Ergebnis bei der Bundestagswahl zieht und ihren Sparkurs aufgibt. Immerhin stünden ja 2019 Landtagswahlen an. Er selbst lasse sich jedenfalls keine Vernachlässigung der Ortsfeuerwehren vorwerfen. Seien doch in seiner Amtszeit vier Gerätehäuser gebaut und auch Fahrzeuge angeschafft worden. Erst vor Kurzem bekam die Ortswehr Kraußnitz für 100 000 Euro eine neue Fahrzeuggarage, die komplett aus der Gemeindekasse bezahlt werden musste.

Am Ende schwenkte die Diskussion im Schönfelder Schlosscafé dann doch wieder in sachliche Bahnen, und die Feuerwehr-Rebellen ließen ihre Maximalforderungen fallen. Der marode W 50 aus Linz stand schon am Dienstagmorgen beim Schönfelder Fahrzeugbau Bauer, wo festgestellt werden soll, ob und wie er für die bevorstehende Hauptuntersuchung fit gemacht werden kann. Am nächsten Montag haben sich Bürgermeister und Gemeinderäte im Linzer Feuerwehrhaus angesagt, um gemeinsam mit den Brandschützern einen Weg aus der Misere zu finden.

zur Startseite