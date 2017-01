Feuerwehr öffnet Tür Sie macht für den Rettungsdienst den Weg zu einer Frau in Notlage frei.

Mitglieder der Großenhainer Wehr mussten am Dienstagmittag zu einem Einsatz ausrücken: Gegen 13.45 Uhr wurden die Kameraden zu einer Türöffnung auf der Käthe-Kollwitz-Straße alarmiert. Mit Spezialwerkzeug, so Stadtwehrleiter Maik Häßlich, konnte schließlich die betreffende Wohnungstür einer älteren Dame geöffnet werden. Letztere hatte in ihrer Notlage auf sich aufmerksam gemacht und Hausbewohner schließlich die Feuerwehr alarmiert. Nachdem diese innerhalb weniger Minuten den Zugang zur Wohnung geschaffen hatte, konnte die Rentnerin dem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung übergeben werden.

