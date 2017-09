Feuerwehr-Nachwuchs zeigt sein Können bei Unfall-Simulation Tausend Besucher kamen am Sonnabend zur Feier des 25-jährigen Bestehens der Jugendfeuerwehr.

Verkehrsrettung durch die Radeberger Jugendfeuerwehr: Diese Übung war der Höhepunkt des Nachmittagsprogramms. Es gab großen Beifall. © Bernd Goldammer

Ein Vierteljahrhundert ist es nun schon her, dass die Jugendfeuerwehr Radeberg offiziell gegründet wurde. Vorher gab es übrigens die AG Junge Brandschutzhelfer. Diese 25 Jahre aber sind besonders wichtig, weil die Radeberger Feuerwehrgeschichte viele Entwicklungen aufzeigt.

Kinder, die vor 25 Jahren in der Jugendfeuerwehr waren, haben die Fertigstellung des neuen Feuerwehrgebäudes am Bruno-Thum-Weg miterlebt und die Anschaffung der neuen Feuerwehrfahrzeuge. Und die, die zu Gründungszeiten dabei waren, sind heute diejenigen, die Tag und Nacht zum Retten, Löschen und Bergen bereit sind.

Zur 25. Geburtstagsfeier am Sonnabend haben sich die Rödertaler nicht lange bitten lassen. Schon zu Beginn war das Gelände vor der Feuerwache voller interessierter Zuschauer. „Eine schöne Art, Respekt zu zeigen und gleichzeitig Dank zu sagen“, freut sich Radebergs Oberbürgermeister Gerhard Lemm. Die älteren Besucher freuten sich über die große Begeisterung, mit der die Kinder und Jugendlichen bei der Sache sind. Auch Horst Schilling, mit 86 Lebensjahren das älteste Mitglied der Radeberger Feuerwehr, war gekommen. Er ist Inhaber der Medaille für 70 Jahre treue Dienste in der Feuerwehr. Er überbrachte eine Spende und Dankesworte. Er weiß, dass die Jugendfeuerwehr in sehr guten Händen ist. Nur wer selbst von seinem Tun begeistert ist, kann auch Begeisterung stiften.

Später mal das große Feuerwehrauto fahren

Wer mit den Kindern redet, kann erfahren, warum sich die Mitglieder der Jugendfeuerwehr begeistern. Die zwölfjährige Laura lobt die Teamarbeit und den Zusammenhalt. Die neunjährige Juliane hat schon immer davon geträumt, bei der Jugendfeuerwehr mitzumachen. Auch deshalb, weil den Kindern hier so viel geboten wird. Die neunjährige Vivien träumt davon, später selber mal das große Feuerwehrauto zu fahren. Bis dahin will sie alles lernen, was eine Feuerwehrfrau braucht. Außerdem sei in der Radeberger Jugendfeuerwehr immer was los. Erst kürzlich gab es ein Trainingslager an der Ostsee. Das war klasse. Im Moment wird für die Teilnahme am Prohliser Herbstfest trainiert. Gute Platzierungen fallen schließlich nicht vom Himmel.

Feuerwehrwartin Annett Hantschmann hätte sich über die selbstbewussten und engagierten Mädchen ihres Teams sicher gefreut. Aber sie hat hinter den Kulissen viel zu tun. Sie betreut einen Stand. Und wenig später bereitet sie mit ihren Ausbildern eine Übung vor. Denn die Jugendfeuerwehr wirbt für eingebaute Brandmelder in Wohnungen. „Manchmal versagen Schalter oder Steckverbindungen von Stromleitungen. Das kann Brände auslösen und Rauchmelder können Menschen sehr früh warnen. Unbestritten, diese Investition lohnt sich.

Ein anderer Höhepunkt war die Vorführung eines Fettbrandes. Löschen mit Wasser löst unweigerlich die Katastrophe aus. Das wurde auf dem Trainingsplatz der Jugendfeuerwehr vorgeführt. Deckel drauf und gut. Gegebenenfalls noch eine Decke drauf, nur Wasser ist das falsche Mittel. Wie man einen Feuerlöscher bedient, konnte man sich hier auch gleich erklären lassen. Es ist kinderleicht! Wie auf dem Foto zu sehen ist, ließ sich die Radeberger Jugendfeuerwehr am Sonnabend tief in die Karten schauen. Gegen 15 Uhr war eine Verkehrsrettung zu sehen. Und auch hier erwiesen sich die Mitglieder der Jugendfeuerwehr als fit. Es gab viel Beifall.

