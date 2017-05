Feuerwehr musste häufiger ausrücken Zu deutlich mehr Einsätzen als im Jahr 2015 mussten die Kameraden der Neustädter Feuerwehr ausrücken.

© Symbolfoto: Marko Förster

An fast jedem zweiten Tag ein Einsatz – so sah das Jahr 2016 für die Feuerwehrleute in Neustadt aus. Zu insgesamt 154 Einsätzen mussten die Kameraden ausrücken, deutlich mehr als noch im Jahr zuvor, wo die Zahl bei 114 lag. Darüber informiert die Neustädter Stadtverwaltung. Am häufigsten wurde die Feuerwehr wegen Sturmschäden gerufen, nämlich 60-mal und damit fünfmal sooft wie noch 2015. Nach den Sturm- und Unwetterschäden wurde die Feuerwehr am häufigsten wegen technischer Hilfeleistungen und dem Beseitigen von Ölspuren alarmiert. Natürlich mussten die Kameraden 2016 auch Brände löschen, 23 kleine und mittlere. Bei acht Großbränden halfen die Feuerwehrleute mit, von denen war aber nur einer in Neustadt selbst. Ärgerlich ist, wie jedes Jahr, die hohe Zahl der Fehlalarme von Brandmeldern – 16-mal ist das im vergangenen Jahr vorgekommen. Erfreulich ist hingegen, dass die Zahl in den sieben Ortswehren gestiegen ist. Gab es 2015 noch 434 Mitglieder, waren es ein Jahr später 443. Die Hälfte von ihnen leistet ihren Dienst bei Bränden und anderen Gefahrensituationen. 70 Mitglieder zählen zur Jugendfeuerwehr, der Rest gehört der Alters- und Ehrenabteilung an. (SZ/nr)

