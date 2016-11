Feuerwehr muss weiter warten In Lenz wird ein neues Feuerwehrhaus gebaut. Dafür bleibt das Kmehlener Auto auf Platz zwei.

Moderne Fahrzeuge fehlen – das beklagen nicht nur die Gemeinderäte in Priestewitz. © Symbolfoto: Uwe Soeder

Im Priestewitzer Gemeinderat wurde jetzt eine weitere Änderung des Brandschutzbedarfsplanes von 2007 beschlossen. Ausschlaggebend waren anstehende Veränderungen durch den Ersatzbau eines Feuerwehrgebäudes in Lenz. Fachlich unterstützt wurde die Gemeindeverwaltung dabei durch Gemeindewehrleiter Uwe Troschütz.

Angepasst werden muss jedoch auch der Bedarf an modernen Fahrzeugen für Kmehlen, Lenz, Strießen und Zottewitz mit dem Stützpunkt Blattersleben. Sowohl die Wehr in Kmehlen als auch die in Lenz fahren noch mit B 1000. Die Anschaffung von gebrauchten Tanklöschfahrzeugen ist für die Wehren allerdings nicht akzeptabel. Alles auf einmal kann sich die Kommune allerdings nicht leisten.

Konrad Zscheile, der als stellvertretender Bürgermeister die Ratssitzung leitete, gab zu bedenken, dass Kmehlen die stärkste Atemschutzträger-Gruppe hat. Gemeinderat Kirste kritisierte, dass den Feuerwehren immer wieder was versprochen wird, was der Haushalt nicht hergibt. Es müsse eine solide langfristige Planung her.

