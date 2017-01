Feuerwehr muss viermal raus Die Brände wurden vermutlich alle durch Feuerwerkskörper ausgelöst. Die Schäden halten sich in Grenzen.

Bei Kaufland in Waldheim brannte ein Kleidercontainer. © André Braun

Die Kameraden der Harthaer Feuerwehr waren die Ersten, die am 31. Dezember zu einem Brand gerufen wurden. Die Alarmierung erfolgte gegen 18.30 Uhr. Bereits eine halbe Stunde später war der Einsatz wieder beendet. „In einem leerstehenden Haus an der Karl-Marx-Straße hat Unrat gebrannt“ erklärt Einsatzleiter Maik Wagner. Wie bei allen anderen Feuern waren auch dort vermutlich ein oder mehrere Feuerwerkskörper der Auslöser. Unter Atemschutz konnten die Kameraden den Brand schnell löschen. Insgesamt waren zehn Feuerwehrleute mit zwei Fahrzeugen vor Ort. Die ebenfalls alarmierten Kameraden aus Wendishain und Gersdorf konnten ihren Einsatz wieder abbrechen.

Mitten im Feuerwerk kam um 0.08 Uhr am 1. Januar die Alarmierung für die Leisniger Kameraden. In Gorschmitz brannte eine Hecke. Kurz darauf wurde gemeldet, dass der Weihnachtsbaum auf dem Leisniger Markt Feuer gefangen hat. Das Geäst des Baumes löschten die Kameraden zuerst. In Gorschmitz angekommen, konnten sie auch gleich wieder umkehren. Die Kameraden der Feuerwehr Brösen-Gorschmitz hatten sich zwischenzeitlich um den Heckenbrand gekümmert. Gegen 1 Uhr konnten alle Feuerwehrleute zu ihren Familien zurückkehren.

Mit zwei Fahrzeugen sind 13 Kameraden der Waldheimer Feuerwehr gegen 1.20 Uhr zu Kaufland ausgerückt. Auf dessen Parkplatz qualmte es aus einem Textil-Container. „Der Container wurde geöffnet, um das textile Brandgut zu löschen“, erklärte Wehrleiter Falko Bartz. Auch für die Waldheimer war der Einsatz relativ schnell wieder beendet.

