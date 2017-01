Feuerwehr muss Türen öffnen Die Kameraden der Radebeuler Feuerwehren in Kötzschenbroda und in Radebeul-Ost mussten am Freitagmittag älteren Bürgern in der Stadt helfen.

Eigentlich erwartete Einsätze wegen des Sturms gab es indes bis zum frühen Abend nicht. Fährmann: „Wir waren in Bereitschaft, aber Radebeul hat es offenbar nicht so getroffen wie andere Gegenden.“

Auch aus Coswig und Weinböhla sowie aus Moritzburg und Radeburg gab es im Zusammenhang mit dem Freitagssturm vom Tief Egon keine Hiobsbotschaften. (SZ/per)

