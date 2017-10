Feuerwehr muss Straßen reinigen

© Symbolbild/Uwe Soeder

Die Großenhainer Feuerwehr musste am Freitag ausrücken, um mehrere Straßen in der Stadt zu reinigen. Wie ein Sprecher der Wehr mitteilt, waren Pisten quer durch das Stadtgebiet mit Mais verunreinigt. Die Spur zog sich von der Mülbitzer Straße weiter in Richtung Priestewitzer Straße, Meißner Straße, Dresdner Kreuzung, Radeburger Platz., Elsterwerdaer Straße bis hin zum Flugplatz. Zur Unterstützung wurden die Kameraden der Ortsfeuerwehr Großraschütz sowie die Kehrmaschine des Stadtbauhofes angefordert sowie die Polizei informiert.

Das war an diesem Abend jedoch nicht der einzige Reinigungseinsatz für die Einsatzkräfte. Gegen 17 Uhr wurden sie nach Zabeltitz gerufen. Das war ein Auto mit einem Motorrad zusammengestoßen. Die auslaufenden Betriebsmittel wurden von der Feuerwehr beseitigt. (SZ)

