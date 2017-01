Feuerwehr muss öfter Hilfe leisten Hinter den Leisniger Kameraden liegt ein vergleichsweise ruhiges Jahr. Ihr erster Einsatz 2017 war unnötig.

© Symbolfoto/André Braun

Manche Leisniger wundern sich vielleicht darüber, dass die Mitarbeiter des Bauhofes und Stadtelektriker Bernd Starke keine Anstalten machen, den großen Weihnachtsbaum auf dem Markt wegzuräumen. Das hat mehrere Gründe. Einer ist, dass die Bauhofleute derzeit den Winterdienst absichern. Einen anderen erklärt Starke damit, dass er bei dem Frost die Lichterkette nicht abnehmen möchte. Er will bei milderen Temperaturen zunächst sehen, ob davon noch etwas zu retten ist. „Die Beleuchtung ist erst vor zwei Jahren angeschafft worden“, so der Stadtelektriker. Als Feuerwehrchef hatte er am „brennenden“ Weihnachtsbaum auf dem Leisniger Marktplatz seinen ersten Einsatz 2017.

Viel von dem Baumbrand ist nicht mehr zu sehen. Ein paar Äste hatten vermutlich durch Feuerwerkskörper Feuer gefangen. Die große Weihnachtsmannfigur, die sich am Baum hochhangelte, ist den Flammen zum Opfer gefallen. Als Schmuck hielt sie her, um kleine optische Mängel der Coloradotanne zu kaschieren. Unterm Geäst liegen noch ein paar verkohlte Nadeln, und auch die teilweise angekokelte Beleuchtung ist da gut zu sehen.

Über die Lust an der Zerstörung kann Bernd Starke als Feuerwehrchef nur den Kopf schütteln. Fast noch sprachloser macht ihn aber, dass die Schaulustigen auf dem Platz noch den Löscheinsatz der Feuerwehrleute behinderten. Das kann bei Bränden größeren Ausmaßes wertvolle Zeit kosten.

42 Einsätze im vergangenen Jahr

Das zurückliegende Einsatzjahr war für die ehrenamtlichen Feuerwehrleute in Leisnig und in den Ortsteilen im Vergleich zu 2015 ein relativ ruhiges Jahr. Da standen 63 Einsätze zu Buche, ein Feuerteufel schien die Löschfahrzeuge von einem Brand zum nächsten zu jagen. Größere Brände mussten die Feuerwehrleute 2016 nicht löschen. „Der anspruchsvollste Einsatz war wohl der auf der Autobahn, bei dem der Fahrer eines Sattelzuges verunglückt und in seinem Führerhaus verbrannt ist“, sagt der Feuerwehrchef.

Siebenmal rückte die Feuerwehr Leisnig im vergangenen Jahr aus, ohne danach zum Einsatz zu kommen. In fünf Fällen hatte eine Brandmeldeanlage, wie sie in Unternehmen, Pflegeheimen oder dem Krankenhaus zu finden sind, angeschlagen. In einem Fall hat sich eine böswillige Alarmierung herausgestellt.

Während Wehrleiter Bernd Starke in dem Bereich von normalen Zahlen spricht, hat er anderweitig eine Zunahme von Fällen beobachtet. Das trifft zum einen auf das reine Absperren von Unfallstellen und zum anderen auf sogenannte Tragehilfen zu. In sieben Fällen wurden Feuerwehrleute hinzugerufen, um Personen aus ihren Wohnungen in den Krankenwagen zu befördern – oder umgekehrt.

Weil alle Fälle auf zwei Patienten zurückgehen, spricht der Feuerwehrchef schon nicht mehr von Notfällen, über die es keine Diskussion gibt. „Hier war es anders, waren die Umstände bekannt“, sagt er. Aus seiner Sicht müssten sich diejenigen, die die Patienten begleiten, auf diese Situation einstellen und selbst Personal mitbringen, das in der Lage ist, die Patienten zu bewegen. „Das ist grundsätzlich nicht Sache einer Feuerwehr“, so Starke. Das dürfe nicht zur Gewohnheit werden.

Starkes Zurückhaltung in Sachen Absperr- oder Tragehilfen hat vor allem etwas mit der personellen Ausstattung der Feuerwehr zu tun. Die ist in Leisnig und den Ortsteilen nicht besser oder schlechter als in vergleichbaren Nachbarkommunen. Nach wie vor kann es problematisch werden, tagsüber die Fahrzeuge mit ausreichend Personal zu besetzen. Das liegt daran, dass ein Teil der Feuerwehrleute nicht im Ort arbeitet. „Da haben wir mit unseren Arbeitgebern noch Glück“, so der Gemeindewehrleiter. Die ließen die Feuerwehrleute unter ihren Arbeitern und Angestellten meist ohne Probleme ziehen, wenn der Einsatzbefehl kommt. „Doch dieses Entgegenkommen sollten wir weder überstrapazieren noch einfach voraussetzen.“

Reform des Feuerwehrwesens nötig?

Leisnigs Wehrleiter findet, dass es notwendig ist, sich über eine Reform des ehrenamtlichen Feuerwehrwesens zu unterhalten. Die kleinen Kommunen könnten in der Regel nicht so viele Feuerwehrleute einstellen, dass eine Grundeinsatzbereitschaft zu gewährleisten ist. Die Feuerwehrrente, die Anreiz für eine Mitgliedschaft in der Feuerwehr sein sollte, kommt über die Diskussionsphase nicht hinaus. „Ich denke, wir sollten uns einmal mit den Modellen anderer Länder beschäftigen“, so Starke. In einem Urlaub hat er dies in Dänemark getan. Dort würden Rettungsdienst und Feuerwehr über Privatfirmen abgewickelt. Die würden größere Bereiche als eine Kommune abdecken und bei Bedarf weitere Fachleute hinzuziehen. „Ich nehme an, wir müssen uns von dem Modell Feuerwehr, wie wir es hier seit etwa 170 Jahren kennen, verabschieden“, so Starke.

zur Startseite