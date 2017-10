Feuerwehr muss Heizdecke in Görlitz löschen Der Verursacher rief selbst die Feuerwehr mitten in der Nacht in die Pontestraße, als er das Feuer bemerkte.

Die Feuerwehr musste mitten in der Nacht in die Görlitzer Pontestraße. Eine Heizdecke war in Brand geraten. © Danilo Dittrich

Görlitz. In der Nacht von Samstag zu Sonntag um kurz vor halb vier bemerkte ein 50-Jähriger, dass seine Heizdecke in Brand geraten war. Er hatte vergessen sie auszuschalten und setzte selbstständig einen Notruf ab. Zugleich alarmierte er auch die anderen Hausbewohner in der Pontestraße.

Die Feuerwehr löschte den Brand. Eine Evakuierung der Hausbewohner war nicht notwendig. Der Geschädigte wurde leicht verletzt und wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Kriminalpolizei Görlitz übernimmt die weiteren Ermittlungen. Ein Brandursachenermittler wurde zum Einsatz gebracht. Der Besitzer der Heizdecke muss sich nun wegen der fahrlässigen Brandstiftung verantworten. (szo)

zur Startseite