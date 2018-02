Feuerwehr muss Baustelle weichen Drei Monate lang wird Am Raubschlößchen gebaut. Die Kameraden ziehen derweil an den Dorfteich.

Die Feuerwehr zieht um: Der Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Glaubitz, Martin Reichstädter, schleppt schon mal die ersten Jacken aus dem Gerätehaus Am Raubschlößchen. Interimsquartier wird ein Firmengelände am Dorfteich. © Sebastian Schultz

Glaubitz. Umzugskartons sucht man bei der Freiwilligen Feuerwehr Glaubitz vergebens. Und überhaupt sieht Wehrleiter Martin Reichstädter dem anstehenden Umzug noch recht gelassen entgegen. Im Großen und Ganzen müssten vor allem die persönliche Schutzausrüstung der 32 Aktiven sowie die drei Fahrzeuge an den Dorfteich geschafft werden, erklärt der Glaubitzer. Dorthin zieht die Feuerwehr für voraussichtlich drei Monate um, weil die Straße Am Raubschlößchen erneuert wird und ein Ausrücken der Fahrzeuge aus dem Gerätehaus dann praktisch unmöglich ist. Interimsquartier wird ein derzeit leer stehendes Firmengelände am Dorfteich. Die großen Hallen bieten genügend Platz für die Feuerwehrtechnik, und davor gibt es zudem ausreichend Parkplätze für die Kameraden, sagt Martin Reichstädter.

„Die Hallen sind nicht so komfortabel wie unser Gerätehaus, bei den Temperaturen ist das aber ideal“, findet der Wehrleiter. So müssten im Ernstfall beispielsweise nicht erst die Scheiben freigekratzt werden. Alarmiert würden die Kameraden wie bisher über Piepser und Sirene, nur das Alarmfax mit weiteren Details zum anstehenden Einsatz lasse sich nicht einfach umstellen und läuft weiter im Gerätehaus Am Raubschlößchen ein. „Das ist etwas schade, für die drei Monate geht das aber“, so der Feuerwehrchef.

Seine einzige Sorge ist nun, dass die Kameraden im Eifer nicht aus alter Gewohnheit doch zum Gerätehaus statt ins Interimsquartier fahren. Denn das es in den drei Monaten Einsätze für die Wehr geben wird, da ist sich Martin Reichstädter sicher. 32 Mal rückte die Wehr im vergangenen Jahr aus. 2018 waren es – vor allem durch Orkan Friederike – schon 18 Mal. – Die Bauarbeiten Am Raubschlößchen sollen indes bereits in der nächsten Woche beginnen, kündigte Bürgermeister Lutz Thiemig (parteilos) an. Die Vollsperrung der Straße werde am 1. März eingerichtet, der Bau beginne am 5. März – und damit später als zunächst geplant. Die Bauleistungen wurden nämlich schon im vergangenen Jahr an TS Bau vergeben, so der Bürgermeister. „Aber es bestand die Gefahr, dass wir in den Winter reinkommen. Um nicht zusätzliche Kosten zu verursachen, wird aber erst ab dem Frühjahr gebaut.“ Die Kosten für die Maßnahme belaufen sich auf 373 000 Euro, das Projekt wird mit 216 000 Euro aus dem Straßen- und Brückenbau-Programm des Freistaates gefördert.

Dafür werde die Strecke von der Bahnhofstraße bis etwa 80 Meter vor der Straße der Jugend unter anderem eine neue Asphaltdecke erhalten und neue Regeneinläufe. Zudem werde der Fußweg auf der Seite der Kita durchgängig erneuert. Die Bauzeit ist mit drei Monaten angesetzt, kündigte Lutz Thiemig an. „In dieser Zeit kann niemand rein- und rausfahren.“ Die Anlieger müssten ihre Fahrzeuge dementsprechend außerhalb der Baustelle parken, und auch Eltern und Erzieher könnten mit den Autos nicht mehr direkt zur Kita fahren. Die Essensversorgung sei jedoch gewährleistet. Und auch die Schülerbeförderung der Hortkinder wurde bereits geregelt, so der Bürgermeister. Der Schulbus halte während der Bauzeit auf der Schulstraße, und die Kinder werden auf dem Weg zwischen Haltestelle und Kita von Erzieherinnen begleitet.

Lutz Thiemig ist sich jedoch schon jetzt sicher, dass sich die Einschränkungen lohnen werden. Zumal das Projekt schon seit zehn Jahren auf der Wunschliste der Gemeinde steht. Der Straßenbau Am Raubschlößchen ist laut dem Bürgermeister aufgrund der vielen Einschränkungen für die Anlieger nämlich nicht nur das schwierigste, sondern auch das letzte große Straßenbauprojekt der Kommune.

