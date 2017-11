Feuerwehr mit voller Besatzung Bei einem Ölspur-Einsatz am Montag konnte die Feuerwehr komplett ausrücken. Bei einer Übung am Sonnabend sah das noch anders aus.

© Symbolbild/Uwe Soeder

Für die Freiwillige Feuerwehr Großenhain hat die Woche mit einem Ölspur-Einsatz begonnen. Am Montag um 8.36 Uhr wurden die hiesigen Kameraden der Stadtwache von der Leitstelle in Dresden alarmiert und in die Robert-Koch-Straße geschickt. Dort hatten aufmerksame Großenhainer in der Nähe eines Straßeneinlaufs eine Ölspur entdeckt und sofort den Notruf 112 gewählt. „Das war richtig und absolut notwendig“, sagt Stadtwehrleiter Maik Häßlich, auch wenn das Ausmaß der ausgelaufenen Betriebsmittel überschaubar gewesen sein soll. „So eine kleine Ölspur machen wir schon selbst“, so Häßlich. „Das steht ja in keinem Verhältnis, wenn wir dazu eine Spezialfirma kommen lassen würden.“

Kurz nach 9 Uhr war der Einsatz erledigt und die Feuerwehr wieder zurück im Gerätehaus. Erfreulich aus Sicht des Stadtwehrleiters ist, dass das Löschgruppenfahrzeug an einem Arbeitstag mit voller Besatzung, also mit neun Kameraden, ausrücken konnte. Das zeugt von der hohen Einsatzbereitschaft von Großenhains freiwilligen Feuerwehrleuten. Dass dies nicht immer leicht ist, hatte erst zwei Tage zuvor eine größere Einsatzübung in Skassa bewiesen.

Am Sonnabend gegen 13.50 Uhr wurden die Ortsfeuerwehren Skassa, Walda-Kleinthiemig, Bauda sowie Großraschütz zu einem Scheunenbrand nach Skassa alarmiert. Bei dem Einsatz ging es unter anderem um die Feststellung der Tagesalarmbereitschaft. „Dabei fiel auf, dass auch an einem Samstagnachmittag nicht alle Fahrzeuge voll besetzt waren“, so Häßlich.

Am Einsatzort oblag der Erstangriff der Ortsfeuerwehr Skassa. Die nachfolgenden Ortsfeuerwehren übernahmen die Löschwasserförderung über eine lange Wegstrecke von etwa 650 Metern. Damit bildeten die Ortswehren das Rückgrat der Löschwasserversorgung für die Einsatzübung. „Allerdings traten auch hier Herausforderungen für die Einsatzkräfte auf, die sich mit der Problematik von zwei geplatzten Schläuchen auseinandersetzen mussten“, berichtet Häßlich.

Die Koordination zwischen den Einsatzführern der Einsatzabschnitte und der Förderstrecken und die Auswertung des Einsatzes übernahm der Stadtwehrleiter gemeinsam mit dem Skassaer Ortswehrleiter Bernd Sauer. Nach gut 60 Minuten konnte für den angenommenen Brand „Feuer aus“ gemeldet werden. Stadtwehrleiter Häßlich zeigte sich danach von der guten Zusammenarbeit der Wehren über die Ausrückbereiche hinweg beeindruckt.

zur Startseite