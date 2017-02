Feuerwehr mit Eis-Rettung im Bad Die Kameraden von Radeberg probten den Ernstfall.

Mit einer sogenannten Schleifkorbtrage nähert sich der Retter dem Verunglückten. Die Feuerwehr trainierte im Stadtbad. © Feuerwehr Radeberg

Nein, die Radeberger Feuerwehr wollte nicht schon mal vorfristig die Freibadsaison eröffnen. Vielmehr ergriffen die Aktiven der Wehr die Chance, vor dem einsetzenden Tauwetter, die noch immer dicke Eisschicht auf dem Wasser im Edelstahlbecken des Stadtbads an der Wasserstraße zu nutzen. Für eine Übung in Sachen Eisrettung nämlich. Je nach Einsatzlage muss die Feuerwehr für die Rettung von im Eis eingebrochenen Menschen verschiedene Vorgehensweisen beherrschen, heißt es von der Feuerwehr dazu. Zudem müssen die Aktiven auch mit der dafür bereitstehenden Technik trainieren, um für den Ernstfall vorbereitet zu sein. Die Gelegenheit war also günstig, das Ganze nun sozusagen vor der Haustür an der Wasserstraße ausgiebig zu proben.

Ganz oben steht dabei natürlich das Thema Eigensicherung, stellt die Feuerwehr klar. Und auch das muss geübt und trainiert werden. Zum Einsatz kam aber auch eine sogenannte Schleifkorbtrage, mit der sich die Feuerwehrleute den Eingebrochenen nähern und mit der die Geretteten dann auch übers Eis zurück an Land gezogen werden können. (SZ/JF)

zur Startseite