Feuerwehr löscht zwei Kleinbrände

Riesa. Zu gleich zwei Kleinbränden musste die Feuerwehr Ende vergangener Woche ausrücken. Am Freitag brannten gegen 3 Uhr morgens an der Ecke Rudolf-Breitscheid-Straße/An der Kolonie Müllsäcke, die zur Abholung bereitlagen. Bei den Löscharbeiten war nach Angaben der Feuerwehr Vorsicht geboten, weil sich in den Säcken Spraydosen befanden, die durch die Hitze zerbarsten. „Damit müssen wir rechnen“, so Wehrleiter Egbert Rohloff. Man halte dann eben etwas größeren Sicherheitsabstand zum Feuer.

Das zweite Feuer ereignete sich nur zwei Tage später. An der Klötzerstraße hatten Unbekannte am Sonnabendabend gegen 20.30 Uhr einen Altpapierstapel in Brand gesetzt, der an einer Gebäudeecke lagerte. Vor Ort war die hauptamtliche Wachabteilung. Nach Angaben der Polizei wurde durch das Feuer auch die Hausfassade in Mitleidenschaft gezogen und ein Außenkabel beschädigt. „Ein neben dem Papierhaufen stehender Container blieb augenscheinlich unversehrt“, teilte eine Sprecherin mit. Die Polizei ermittle, zur Höhe des Schadens konnte die Sprecherin keine Angaben machen.

In Riesa kam es zuletzt häufig zu kleineren Bränden an Containern. Im Mai vergangenen Jahres ereignete sich im Stadtgebiet eine regelrechte Serie. „Zuletzt war aber etwas Ruhe eingekehrt, wenn man Silvester ausnimmt“, sagt Wehrleiter Egbert Rohloff.

