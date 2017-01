Feuerwehr löscht Wohnhausbrand Am Montag war hinter einem Wohnhaus ein Holzstapel in Brand geraten. Die Flammen griffen auf die Fassade und das Dach über.

Die Flammen griffen auf die Fassade und das Dach über. Die Feuerwehr konnte eine weitere Ausbreitung und damit das Schlimmste verhindern. Dennoch mussten die Kameraden das Dach öffnen um Glutnester abzulöschen. © Roland Halkasch

Feueralarm in Gauernitz: Zu einem Wohnhausbrand kam es am Montagnachmittag in Gauernitz (Gemeinde Klipphausen). Gegen 14.45 Uhr war hinter einem Wohnhaus ein Holzstapel in Brand geraten. Die Flammen griffen auf die Fassade und das Dach über. Die Feuerwehr konnte eine weitere Ausbreitung und damit das Schlimmste verhindern. Dennoch mussten die Kameraden das Dach öffnen um Glutnester abzulöschen. Personen kamen nach Polizeiangaben beim dem Brand nicht zu Schaden. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. (SZ)

zur Startseite