Feuerwehr löscht Schwelbrand in Herrnhut

Symbolbild. © dpa

Herrnhut. Bei einem Brand in Herrnhut war am Dienstagmorgen die Feuerwehr rechtzeitig vor Ort und konnte Schlimmeres verhindern. Wie eine Polizeisprecherin berichtet, war sie gegen 5.30 Uhr nach Ninive gerufen worden. Dort hatte sich offenbar in einem Ascheeimer ein Schwelbrand entwickelt.

Nach den Löscharbeiten blieb ein verrußter Wohnraum zurück, Personen kamen nicht zu Schaden. (szo)

