Feuerwehr löscht Schornsteinbrand Die Kameraden mussten am Wochenende einen Schornsteinfeger hinzuziehen.

© Symbolfoto: Claudia Hübschmann

Leisnig. Die Leisniger und die Wiesenthaler Feuerwehr sind am Sonnabend gegen 11.40 Uhr zu einem Schornsteinbrand im Ortsteil Zschockau gerufen worden. „Im Schornstein war Glanzruß in Brand geraten. Die Bewohner haben es aber rechtzeitig bemerkt. Wir haben den Schornsteinfeger hinzugezogen“, sagte der stellvertretende Wehrleiter René Gentzsch, Der Brand sei durch Fegen des Schornsteins gelöscht worden. „Das glühende Material haben wir unten herausgenommen und ins Freie geschafft“, so Gentzsch.

Schon in der Nacht zum Sonnabend waren die Feuerwehrleute im Einsatz. In einer Wohnung an der Colditzer Straße war ein Wasserschlauch geplatzt. „Sie ist nicht bewohnt und wird gerade saniert. Wir haben die Leitung abgestellt und das Wasser mit dem Nasssauger entfernt. Es war aber schon in die beiden darunterliegenden Wohnungen gelaufen“, so Gentzsch.

